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Video: Слід: 207 серия смотреть онлайн – 03.02.2022

Сериал След - 207 серия от 03.02.2022 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 207 уже на сайте СТБ
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Смотрите онлайн детективный сериал Слід 207 серия от 03.02.2022 на сайте СТБ. Перед сотрудниками ОСА стоит задача найти убийцу медсестры Галины Сташинской, чье тело было найдено во дворе больницы. Во рту у девушки была обнаружена донорская кровь, но как и зачем убийца влил ее в горло Галины, остается неизвестным.

В сериале Слід 2022 детективы взламывают мессенджер Галины и узнают, что накануне смерти медсестра переписывалась с Леонидом Положуком. Мужчина умолял Сташинскую помочь ему с операцией для сына Жени, который находится в коме. Странно то, что парень проходит главным подозреваемым по делу об убийстве дочери чиновника. Связан ли этот факт со смертью Галины? Это выяснят детективы ОСА в сериале Слід 207 серия от 03.02.2022.

Смотрите онлайн Слід – 206 серия от 02.02.2022

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