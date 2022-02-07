Смотрите онлайн остросюжетный сериал Слід 208 серия от 07.02.2022 на сайте СТБ. Детективы ОСА берутся за дело о загадочном убийстве школьницы из города Иванковка. У преступника странный почерк – он зачем-то вырвал у девочки сердце уже после ее смерти и оставил на теле школьницы странную записку: «Сдохни, живодерка».

В сериале Слід 2022 детективы предполагают, что девочку мог убить защитник природы. Оказалось, что в Иванковке заведено несколько дел о жестоком обращении с животными, которые ведет майор Таперко. Полицейский узнал в убитой Настю Кривко, которая проходила подозреваемой по одному из преступлений. Может быть, убийца школьницы решил совершить самосуд? Это предстоит выяснить сотрудникам ОСА в сериале Слід 208 серия от 07.02.2022.

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