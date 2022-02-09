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Video: Слід: 210 серія дивитися онлайн – 09.02.2022

Серіал Слід - 210 серія від 09.02.2022 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 210 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн гостросюжетний серіал Слід 210 серія від 09.02.2022, в якому Особлива слідча агенція на чолі з Ольгою Косач візьметься за справу про вбивство Вадима Матвійчука. Тіло чоловіка було знайдено у Вербівці біля нової вежі стільникового зв’язку, будівництво якої місцеві жителі активно бойкотували.

У серіалі Слід 2022 детективи з’ясували, що Вадим разом з другом мав досить успішний локальний бізнес з виробництва пива. Молоді підприємці складали конкуренцію іншому пивзаводу, а це могло стати вагомим мотивом для вбивства. Так з чим же пов’язана смерть Вадима Матвійчука – зі скандальною вишкою чи бізнесом, що стрімко розвивається? Це з’ясують співробітники ОСА у серіалі Слід 210 серія від 09.02.2022.

Дивіться онлайн Слід – 209 серія від 08.02.2022

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