Уже 11 вересня на телеканалі СТБ відбудеться грандіозна прем’єра детективного серіалу «Слід», де співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть найрезонансніші злочини. Тим часом ми продовжуємо розповідати про акторів, які виконують головні ролі в проєкті. Читайте в нашому матеріалі інформацію про Альбіну Перерву, яка зіграла біолога, експерта-криміналіста Альбіну Панчук.
Альбіна Перерва народилася на Сумщині. З дитинства захоплювалася творчістю, закінчила музичну школу за класом «Скрипка». Вона завжди знала, що хоче стати актрисою.
«Коли я була маленька, мені було дуже цікаво дізнатися, як це — працювати на телебаченні. Тоді я не розуміла, як такі великі люди поміщаються в такий маленький телевізор», — згадує дівчина.
Як зізнається Альбіна, не останню роль у її бажанні стати актрисою зіграла бабуся, яка після війни організувала свою трупу з 8 осіб і ставила невеликі вистави.
Однак батьки Альбіни були проти того, щоб їхня дочка вступала до театрального. Вони хотіли, щоб вона здобула більш «серйозну» професію. Тому після школи дівчина вступила до Київського авіаційного інституту на спеціальність «Екобіотехнології».
Проте Альбіна ніколи не полишала мрій про акторську кар’єру. Тому, бувши студенткою, вона почала потихеньку вливатися в акторську тусовку: грала в КВК, відвідувала вистави, брала уроки акторської майстерності у приватних викладачів та ходила на кастинги, щоб отримати хоч епізодичні ролі. Незабаром влаштувалася акторкою-аніматором у компанію PZTV. Але через деякий час перейшла на посаду костюмера в цій же фірмі.