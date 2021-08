Зовсім скоро на телеканалі СТБ відбулася прем’єра нових серій етективного серіалу «Слід» ― адаптації відомого формату компанії TeleAlliance Israel. Одну з головних ролей — Катерини Червоної — у фільмі зіграла молода актриса Антоніна Хижняк. Читайте в нашому матеріалі біографію актриси.

Антоніна Хижняк народилася 28 липня 1990 року в місті Українка. З дитинства мріяла стати актрисою. Тому відразу після школи вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, який закінчила в 2012 році.

Після навчання Антоніна працювала в Академічному театрі ляльок. Вона також дублює українською мовою фільми і мультфільми для кінотеатрів і телебачення, озвучує ігри та програми, знімається в серіалах.

І не дивно, адже за 10 років актриса взяла участь в озвучуванні понад 150 повнометражних стрічок і мультфільмів! Голосом Антоніни Хижняк розмовляють головні героїні фільмів «Лара Крофт», «Ангели Чарлі», «Мумія», «Дедпул», «Трансформери», «Зоряні війни» і багатьох інших.

У 2019 актриса отримала роль у серіалі «Кохання із заплющеними очима».

Також у 2019 році Антоніні пощастило — її затвердили на роль Мотрі в серіалі «Спіймати Кайдаша». Фільм мав приголомшливий успіх! У 2020 році актриса отримала одну з головних ролей у детективному серіалі «Слід». Вона зіграла капітанку поліції, фахівчиню зі зброї, балістики і трасології Катерину Червону.

