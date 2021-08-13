Совсем скоро на телеканале СТБ состоится премьера новых серий детективного сериала «Слід» ― адаптации известного формата компании TeleAlliance Israel. Одну из главных ролей ― Екатерины Червоной ― в фильме сыграла молодая актриса Антонина Хижняк. Читайте в нашем материале биографию актрисы.

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Антонина Хижняк родилась 28 июля 1990 года в городе Украинка. С детства мечтала стать актрисой. Поэтому сразу после школы поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, который окончила в 2012 году.

«В детстве я была очень активным ребенком. У меня было много энергии, которую срочно нужно было куда-то деть. Поэтому я ежедневно посещала разные дополнительные кружки: цирковая студия, музыкальная школа, танцы. Мне это очень нравилось. Я всегда знала, кем хочу стать, поэтому после школы подавала документы только в один ВУЗ. И не прогадала», — говорит актриса.

После учебы Антонина работала в Академическом театре кукол. Она также дублирует на украинский язык фильмы и мультфильмы для кинотеатров и телевидения, озвучивает игры и приложения, снимается в сериалах.

«Толком в декрете я не была. Поэтому что параллельно с воспитанием я занималась озвучкой мультфильмов, фильмов, игр и приложений. Мне это очень нравится», — признается Антонина.

И не удивительно, ведь за 10 лет актриса приняла участие в озвучке более чем 150 полнометражных картин и мультфильмов! Голосом Антонины Хижняк говорят главные героини фильмов «Лара Крофт», «Ангелы Чарли», «Мумия», «Дедпул», «Трансформеры», «Звездные войны» и многих других.

В 2019 году актриса получила роль в сериале «Любовь с закрытыми глазами».

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Также в 2019 году Антонине посчастливилось ― ее утвердили на роль Мотри в сериале «Спіймати Кайдаша». Картина имела ошеломляющий успех! В 2020 году актриса получила одну из главных ролей в детективном сериале «Слід». Она сыграла капитана полиции, специалиста по оружию, баллистике и трасологии Екатерину Червону.

«На самом деле на роль Екатерины Червоной меня утвердили еще до выхода сериала «Спіймати Кайдаша». Когда я пришла на кастинг, меня еще никто не знал, ведь Мотря стала известна зрителям только через полгода после кастинга. Сериал «Слід» стал для меня прекрасным новым опытом», ― призналась Антонина.

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