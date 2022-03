Олексій Суровцев показав наслідки обстрілу свого будинку в Ірпені

24 лютого росія розпочала відкриту повномасштабну війну проти України, ведучи обстріли цивільних об’єктів, серед яких лікарні, житлові та навіть пологові будинки. До зброї стали чоловіки та жінки всіх професій, включаючи акторів, співаків та інших діячів культури.

Актор серіалу «Слід» Олексій Суровцев з Територіальною обороною та українськими військовими захищає Ірпінь. Він показав, яких збитків завдали російські ракети, котрими війська путіна розстрілюють мирне населення вже три дні, порушуючи всі можливі міжнародні договори та правила ведення війни.

Актор зняв наслідки влучання ракет у багатоповерховий будинок, руйнування зсередини.

«Ну що, поговоримо за руський мір? Це мій будинок після обстрілу сьогодні! Відразу скажу, що всі живі. Кілька квартир ми змогли загасити, ламали двері, вибивали стіни, щоб потрапити. Але деякі врятувати не вдалося. Що тепер скажете, росіяни?» ― пише він.

«Війна!! Це мій дім!!! Рятували як могли, але в деякі квартири, що горять, не змогли потрапити. Під рукою було кілька ломів і сокира… Будинок ми відбудуємо, а от дружбу з цим народом, ніколи!

Нехай це побачать. Гортайте і насолоджуйтесь», ― пише Олексій.

Він також пояснив, що проводив евакуацію населення разом із військовими і був на тому мосту, який нині російська пропаганда використовує для фото про буцімто «обстріли ЗСУ Маріуполя». Насправді міст цілеспрямовано розстріляли росіяни, а його будинок був саме на лінії вогню.

«Міст зруйнований, небезпечний! Тому військові стримували людей, для їхньої безпеки, пропускали дозовано, інакше ніяк! А ми допомагали переходити і переносили їм речі!! А потім я поїхав додому відпочити, і за годину почався обстріл артилерією цього місця російськими військами! І мій будинок був на лінії вогню, його обстріляли. Або тепер ви скажете, що я теж нацист, «бендерівець» і тд? Якщо ви все ще вірите в те, що вам віщає ваше уряд, то мені вас шкода, росіяне…», ― пояснив ситуацію актор.

5 березня переправу в Ірпені бомбардували російські літаки. Вночі в Ірпені були навіть вуличні бої.

Сусідні Буча і Гостомель також перебувають під постійними обстрілами.

6 березня Ірпінь накрили російські ракети ― зруйновано цивільні об’єкти, загинули мирні українці. Росія продовжує вбивати людей в Ірпені, які намагаються залишити місто.

