Сьогодні, 21 лютого, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 215 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть масове вбивство пенсіонерів та інвалідів. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 215 серії

77-річний інвалід третьої групи Степан Шпинько помер за дивних обставин: пробіг зі швидкістю 30 кілометрів на годину, вискочив перед маршруткою і впав замертво.

Пасажири маршрутного автобуса надали детективам відео зі своїх телефонів, і експерти ОСА шоковані: перед тим, як вискочити на проїзну частину, пенсіонер біг уздовж дороги, але потім зненацька помер.

Що засвідчила експертиза? Чим, виявляється, був накачаний Степан Шпинько?

Перша версія смерті пенсіонера перевіряється легко ― у нього вдома.

Але під будинком детективи бачать ще одного пенсіонера ― чоловік тягне на собі величезний бетонний блок, після чого падає непритомний.

Хтось роздає пенсіонерам препарати? Чи це новий вид наркотиків?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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