«Слід»: чим зацікавить 215 серія детективного серіалу
21.02.2022
Сьогодні, 21 лютого, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 215 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть масове вбивство пенсіонерів та інвалідів. Усі деталі читайте в матеріалі.
Більше на тему: «Слід»: 214 серія дивитися онлайн
«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.
Серіал «Слід» ― сюжет 215 серії
- 77-річний інвалід третьої групи Степан Шпинько помер за дивних обставин: пробіг зі швидкістю 30 кілометрів на годину, вискочив перед маршруткою і впав замертво.
- Пасажири маршрутного автобуса надали детективам відео зі своїх телефонів, і експерти ОСА шоковані: перед тим, як вискочити на проїзну частину, пенсіонер біг уздовж дороги, але потім зненацька помер.
- Що засвідчила експертиза? Чим, виявляється, був накачаний Степан Шпинько?
- Перша версія смерті пенсіонера перевіряється легко ― у нього вдома.
- Але під будинком детективи бачать ще одного пенсіонера ― чоловік тягне на собі величезний бетонний блок, після чого падає непритомний.
- Хтось роздає пенсіонерам препарати? Чи це новий вид наркотиків?
Більше на тему: Нові герої серіалу «Слід» на СТБ
У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.
Video: «Слід»: чим зацікавить 215 серія детективного серіалу
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+