Акторка серіалу «Слід» Ірина Мордусенко про зйомки та війну

Зірка серіалів «Слід» і «К.О.Д.»: Іноді хочеться представитись Владою Берізкою та встановити справедливість

Восени 2023 року стартували зйомки серіалу «К.О.Д.», де знімаються й герої «Сліду». Зокрема, капітан слідчої агенції ОСА Влада Берізка, роль якої зіграла популярна акторка Ірина Мордусенко. Ірина зізнається, що відновлення роботи на знімальному майданчику повернуло її до життя. В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» Мордусенко згадала ракетні обстріли Білої Церкви, найсильніший страх та підтримку сина. Більше — читайте в матеріалі.

Ірино, яким було ваше 24 лютого?

Мабуть, як у більшості українців. Я прокинулась о п’ятій ранку від вибухів. Хоча, скажу чесно, тієї ночі я спала дуже погано, постійно прокидалась і перевіряла новини. На той час я активно слідкувала за ситуацією, оскільки маю у сім’ї військових, які попереджали, що може статися. Але, як і більшість, я сподівалася на краще. Того дня ми з сім’єю одразу виїхали на дачу у місто Біла Церква. Найстрашнішим в той момент для мене було те, що я, розуміючи, що наближається повномасштабне вторгнення, не вивезла свого маленького сина кудись у безпечне місце.

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Як ви пояснювали сину, що відбувається?

Син так міцно спав, що навіть не прокинувся від вибухів, слава Богу. А коли я його розбудила, то розказала, що розпочалась війна, пояснила, що це означає для нашої сімʼї та країни загалом. Він, на диво, одразу зрозумів, що відбувається, але при цьому залишався спокійним та врівноваженим, на відміну від мене. Надалі у ті моменти, коли лунала тривога, я судомно збирала його до підвалу, а він мені завжди повторював: «Мамо, спокійно». Через тиждень від початку повномасштабної війни йому виповнилось чотири роки.

Ви поїхали до Білої Церкви, куди також прилітали ракети…

Так, 6 березня прилетіла ракета у Білу Церкву. Ми були там і тоді прийняли рішення виїхати за кордон. Разом із сестрою та племінницею поїхали до Польщі, де провели два місяці, але 12 травня я разом із сином повернулась в Україну.

Ви зізнавались, що перші пів року великої війни не хотілося нічого. Що тоді відбувалося у житті?

Були повна апатія, відчай, смуток. А як повернулася в Україну, з’явилися ще й параноїдальні думки, особливо коли лунали тривоги, коли ракети досягали цілей. Було повне нерозуміння, що ж буде далі, але поступово ми почали звикати до цього, а вже за пів року й потроху повертатись до життя.

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І зйомок. Чи сподівались ви на відновлення роботи у кіно?

Так, усі мої колеги дуже сподівались. Звичайно, розуміли, що це відбудеться не одразу, а трішки згодом. І от коли з’явилося повне усвідомлення того, що тепер у нас нова реальність, коли почали підлаштовувати себе під неї, коли пройшли усі стадії від агресії та злості до прийняття, то захотілося вже повернутися й до улюбленої справи.

Попри те, що доводиться працювати у складних умовах.

Звісно, ми дотримуємось усіх правил безпеки. Але ніщо не може замінити атмосферу на знімальному майданчику. А у нас вона, дійсно, дуже дружня. Навіть коли приходиш без настрою, зі своїми особистими проблемами, тебе так розрадять, що й забуваєш, чому сумував. На зйомках завжди багато гумору та позитивних емоцій. Ми спілкуємось і поза майданчиком — переважно телефонуємо один одному або пишемо, бо часто територіально знаходимось у різних містах, а то й країнах, як, наприклад, з Танею Кравченко.

Ваша героїня у серіалах «Слід» і «К.О.Д» — дуже сильна жінка. Чи схожі на неї?

Так, ми з Берізкою схожі. Іноді навіть виникають ситуації в моєму житті, коли дуже шкодуєш, що не можеш представитись Владою Берізкою та встановити справедливість або допомогти комусь.

Нещодавно ми знімали сцену поєднання двох підрозділів в один! Це буде дуже цікава історія, адже наша агенція ОСА разом з «Водною поліцією» розслідуватиме гучні вбивства, з паралельно переплетеними в сюжеті особистими історіями. Ми всі дуже залежні від того, що відбувається з нами в реальному житті, а отже наші персонажі трансформуються разом з нами.

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