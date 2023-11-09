Актриса сериала «Слід» Ирина Мордусенко о съемках и войне

Звезда сериалов «Слід» и «К.О.Д.»: Иногда хочется представиться Владой Березкой и установить справедливость

Осенью 2023 года стартовали съемки сериала «К.О.Д.», где снимаются и основные герои «Сліду». В частности, и капитан следственного агентства ОСА Влада Березко, роль которой сыграла популярная актриса Ирина Мордусенко. Ирина признается, что возвращение на съемочную площадку вернуло ее к жизни. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Мордусенко вспомнила о ракетных обстрелах Белой Церкви, своем самом сильном страхе и поддержке сына. Больше — читайте в материале.

Ирина, каким было ваше 24 февраля?

Пожалуй, как и у большинства украинцев. Я проснулась в пять утра от взрывов. Хотя, скажу честно, в ту ночь я спала очень плохо, постоянно просыпалась и проверяла новости. В то время я активно следила за ситуацией, поскольку в семье есть военные, которые предупреждали, что может произойти. Но, как и большинство, я надеялась на лучшее. В тот день мы с семьей выехали на дачу в Белую Церковь. Самым страшным в тот момент для меня было то, что я, понимая, что близится полномасштабное вторжение, не вывезла своего маленького сына куда-то в безопасное место.

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Как вы объясняли сыну, что происходит?

Сын так крепко спал, что даже не проснулся от взрывов, слава Богу. А когда я его разбудила, то рассказала все о том, что началась война, объяснила, что это значит для нашей семьи и страны в целом. Он, на удивление, сразу понял, что происходит, но при этом оставался спокойным и уравновешенным, в отличие от меня. В дальнейшем в те моменты, когда звучала тревога, я судорожно собирала его в подвал, а он мне всегда повторял: «Мама, спокойно». Через неделю после начала полномасштабной войны ему исполнилось четыре года.

Вы поехали в Белую Церковь, куда тоже прилетали ракеты…

Да, 6 марта прилетела ракета в Белую Церковь. Мы были там и тогда приняли решение уехать за границу. Вместе с сестрой и племянницей поехали в Польшу, где провели два месяца, но 12 мая я вместе с сыном вернулась в Украину.

Вы признавались, что первые полгода большой войны не хотелось ничего. Что тогда происходило в жизни?

Были полная апатия, отчаяние, уныние. А когда вернулась в Украину, появились еще и параноидальные мысли, особенно когда звучали тревоги, когда ракеты достигали целей. Было полное непонимание, что будет дальше, но постепенно мы начали привыкать к этому, а уже через полгода и понемногу возвращаться к жизни.

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И съемкам. Надеялись ли вы на возобновление работы в кино?

Да, все мои коллеги очень надеялись. Конечно, понимали, что это произойдет не сразу, а немного позже. И вот когда появилось полное осознание того, что теперь у нас новая реальность, когда начали подстраивать себя под нее, когда прошли все стадии от агрессии и злобы до принятия, захотелось уже вернуться и к любимому делу.

Несмотря на то, что приходится работать в сложных условиях.

Конечно, мы соблюдаем все правила безопасности. Но ничто не может заменить атмосферу на съемочной площадке. А у нас она действительно очень дружеская. Даже когда приходишь без настроения, со своими личными проблемами, тебя так утешат, что забудешь, почему грустил. На съемках всегда много юмора и положительных эмоций. Мы общаемся и вне площадки, в основном созваниваясь или списываясь, потому что часто территориально находимся в разных городах, а то и странах, как, например, с Таней Кравченко.

Ваша героиня в сериалах «Слід» и «К.О.Д» — очень сильная женщина. Похожи на нее?

Да, мы с Березкой похожи. Иногда даже возникают ситуации в моей жизни, когда очень сожалеешь, что не можешь представиться Владой Березкой и установить справедливость или помочь кому-нибудь.

Недавно мы снимали сцену слияния двух подразделений в одно! Это будет очень интересная история, ведь наше агентство ОСА совместно с «Водной полицией» будет расследовать громкие убийства с параллельно переплетенными в сюжете личными историями. Мы все очень зависимы от того, что происходит с нами в реальной жизни, а значит, наши персонажи трансформируются вместе с нами.

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