Интервью актера сериала Слід Алексея Суровцева

Алексей, какие у вас сейчас чувства, когда большая война длится уже семнадцать месяцев?

Ощущение тревоги, конечно. Особенно по поводу того, что война может продолжаться еще очень долго. Знаете, война может закончиться завтра, а может продолжаться пять-шесть или десять лет. А хочется что-то планировать, хочется жить нормальной жизнью, к которой мы привыкли. С началом большой войны, я думаю, у каждого украинца изменилась жизнь, и война внесла свои коррективы. Поэтому есть постоянное чувство тревоги и неуверенности в завтрашнем дне, наверное, как и у большинства.

Было ли ожидание, что она произойдет?

Нет, конечно, не было никакого ожидания, особенно, что война произойдет в таком масштабе. Вы знаете, до двадцать четвертого февраля, наверное, большинство украинцев не углублялось в природу конфликта и его последствия, не интересовалось политикой. Поэтому я точно не ожидал, что война будет таких масштабов и будет так долго продолжаться.

В начале войны вы оказались в Ирпене…

Первые три недели полномасштабного вторжения и активных боевых действий на Киевщине, я провел в Ирпене. Затем, после того как две недели пробыл там без воды и света, решил, что все-таки необходимо переехать в Киев. Ведь эти дни были очень изнурительными. Я старался спасать животных и для того, чтобы организовывать все правильно, для того чтобы вообще иметь на это силы — я приехал в Киев. Но продолжал каждый день ездить в Ирпень.

Что вас больше всего поразило в те дни?

Почти все. Когда что-то происходит в твоей жизни впервые — оно всегда тебя поражает. Первые прилеты, первые танки, эвакуации, пожары, взрывы. Это все поражало, но не в самом лучшем смысле слова, как понимаете. А из положительного — поразили люди, которые постоянно друг другу помогали. И мы помогали, и нам помогали. Вот знаете, если что-то было нужно — стоило только обратиться к подписчикам в соцсетях, и уже на следующий день оно было у тебя. Это очень классно!

Как хватает времени на съемки в кино, опеку приютом и ветклиникой?

По правде съемок сейчас не так много. К тому же у меня штат приюта состоит из двенадцати человек: это врачи, ассистенты, уборщицы, администраторы и другие. Конечно, сам бы я, как это было раньше, уже не справился. Ведь сначала у меня был только приют, а потом мы начали расширяться и я стал делегировать обязанности, потому что сейчас одному это делать было бы невозможно. Но все равно каждый день с утра до ночи и без выходных я там. Вот только сейчас имею небольшой больничный, потому что мне удалили несколько зубов и теперь я сижу дома и ничего не делаю из-за не самого лучшего самочувствия (улыбается — Авт.). Но мои ассистенты уже могут все делать и без меня.

Что стало для вас самым большим испытанием за это время?

Наверное, одиночество. Знаете, когда без родных, без любимого человека. Это долгое время, когда были активные военные действия в Киевской области, стало самым сложным. Потому что хотелось пообщаться глаза в глаза, хотелось увидеть маму, мою, на тот момент, будущую жену. Но этого сделать было нельзя, и это стало испытанием.

Недавно вы женились второй раз на своей экс-жене. Причем, в день своей свадьбы, кроме бракосочетания, успели еще заехать на праздничный каравай по случаю старта съемок нового проекта «К.О.Д.», который выйдет на экраны в следующем году!

Я лично еще не приступил к съемкам этого проекта, мои первые съемочные дни будут только через несколько дней. Но я успел на его старт, потому что это важное событие. Конечно, если бы старт съемок и свадьбы было в одно и то же время, то я бы выбрал свадьбу (смеется — Авт.). Но тут пришлось пожертвовать только несколькими часами сна. Я был очень рад увидеть всех, поделиться планами и посмотреть, как это будет происходить.

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Ваш персонаж в проекте «К.О.Д.» — это все тот же отважный майор Рымарь, которого так полюбили зрители по сериалу «Слід»?

Да, это мой Рымарь из «Сліда». Только теперь он будет работать в новом спецподразделении К.О.Д. В сериале появятся новые персонажи и истории.

А с 23 октября начнут выходить новые серии детективного сериала «Слід». Хотя, знаете, я помню со съемок «Сліду» только то, что был постоянно уставший, ведь снимался по 25−27 дней в месяц. Но когда видишь результат, радуешься тому, как нравится зрителям этот сериал. И это вдохновляет.

В чем вы безвозвратно изменились?

В отношении к «соседям». Я не злопамятный человек, но такое не забывается и не прощается. Никогда. Ну и конечно, я теперь ведущий зоозащитник и это тоже безвозвратно. То есть я забочусь не только о своем приюте, мы сейчас проводим разные мероприятия, направленные на то, чтобы спасать животных по всей Украине. Но это пока планы на будущее.

О чем мечтаете после нашей Победы?

Об отдыхе. Не отдыхал уже около десяти лет. 23 февраля 2022 года я впервые за много лет уехал на отдых в Карпаты. Как вы понимаете, я отдыхал один день. Ни в коем случае не жалуюсь, но хочется немного выдохнуть. Потому что сейчас нет возможности и настроения отдыхать. Люди говорят, что моя деятельность их поддерживает и очень классно слышать, что ты вдохновляешь кого-то. Кроме того, спасение животных — это очень важное сейчас дело, которым, к сожалению, не так много людей занимаются. Но мечтаю я наконец-то отдохнуть.