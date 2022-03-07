Алексей Суровцев показал последствия обстрела своего дома в Ирпене

24 февраля россия начала открытую полномасштабную войну против Украины, ведя обстрелы гражданских объектов, среди которых больницы, жилые дома и даже роддома. К оружию встали мужчины и женщины всех профессий, включая актеров, певцов и других деятелей культуры.

Актер сериала «Слід» Алексей Суровцев с Территориальной обороной и украинскими военными защищает Ирпень. Он показал, какой ущерб нанесли российские ракеты, которыми войска путина расстреливают мирное население уже три дня в нарушение всех мыслимых международных договоров и правил ведения войны.

Актер снял последствия попадания ракет в многоэтажный дом, разрушения изнутри.

«Ну что, поговорим о русском мире??? Это мой дом после обстрела сегодня! Сразу скажу, что все живы. Пару квартир мы смогли потушить, ломали двери, выбивали стены, чтобы попасть. Но некоторые спасти не удалось. Что теперь скажете, россияне???» ― обратился актер к «братскому» народу.

Также Алексей показал пожар от взрывов и как они пытались спасать людей после попадания в дом.

«Война!!!! Это мой дом!!! Спасали как могли, но в некоторые горящие квартиры не смогли попасть. Под рукой было пару ломов и топор… Дом мы отстроим, а вот дружбу с этим народом, никогда!!!

Пусть все это увидят. Листайте и наслаждайтесь», ― пишет Алексей.

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Он также объяснил, что проводил эвакуацию населения вместе с военными и был на том мосту, который нынче российская пропаганда использует для фото якобы «обстрелов ВСУ Мариуполя». На самом деле, мост целенаправленно расстреляли россияне, а его дом был как раз на линии огня.

«Мост разрушенный, опасный! Поэтому военные сдерживали людей для их безопасности, пропускали дозировано, иначе никак! А мы помогали переходить и переносили им вещи!! А потом я уехал домой отдохнуть, и через час начался обстрел артиллерией этого места российскими войсками!!! И мой дом был на линии огня, его обстреляли. Или теперь вы скажете, что я тоже нацист, «бендеровец» и тд??? Если вы все еще верите в то, что вам вещает ваше правительство, то мне вас жаль, россияне…», ― объяснил Алексей.

5 марта переправу в Ирпене бомбили российские самолеты. Ночью в Ирпене были даже уличные бои.

Соседние Буча и Гостомель также находятся под постоянными обстрелами.

6 марта Ирпень накрыли российские ракеты ― разрушены гражданские объекты, погибли мирные украинцы. россия продолжает убивать цивильных в Ирпене, которые пытаются покинуть город.

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