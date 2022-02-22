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«Слід»: чем заинтересует 216 серия детективного сериала

22.02.2022

Сегодня, 22 февраля, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 216 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать убийство в селе. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 216 серии

  • Убита владелица принт-центра в селе Ромашевка Полина Котова.
  • Правоохранители на месте предполагают расправу за материалы, которые попались на глаза Котовой.
  • В системном блоке на ее компьютере пропал жесткий диск, но в ОСА пытаются частично восстановить информацию.
  • Криминалист делает заключение, что Полину задушили кабелем из ее кабинета, а убийца носил перчатки из оленьей кожи.
  • Кто же этот щеголь-охотник? И до каких тайн доберется ОСА, расследуя смерть Котовой?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 216 серия детективного сериала

Сериал Слід 216 серия на сайте СТБ уже 22.02.2022. О чем сюжет двести шестнадцатой серии сериала Слід – описание. Слід 216 серия 22.02.2022 – обзор.

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