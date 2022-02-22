Сьогодні, 22 лютого, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 216 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство в селі. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 216 серії

Убито власницю принт-центру в селі Ромашівка Поліну Котову.

Правоохоронці на місці припускають розправу за матеріали, що потрапили на очі Котовій.

У системному блоці на комп’ютері зник жорсткий диск, але в ОСА намагаються частково відновити інформацію.

Криміналіст робить висновок, що Поліну задушили кабелем із її кабінету, а вбивця носив рукавички з оленячої шкіри.

Хто ж цей чепурун-мисливець? І до яких таємниць добереться ОСА, розслідуючи смерть Котової?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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