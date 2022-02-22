«Слід»: чим зацікавить 216 серія детективного серіалу
22.02.2022
Сьогодні, 22 лютого, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 216 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство в селі. Усі деталі читайте в матеріалі.
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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.
Серіал «Слід» ― сюжет 216 серії
- Убито власницю принт-центру в селі Ромашівка Поліну Котову.
- Правоохоронці на місці припускають розправу за матеріали, що потрапили на очі Котовій.
- У системному блоці на комп’ютері зник жорсткий диск, але в ОСА намагаються частково відновити інформацію.
- Криміналіст робить висновок, що Поліну задушили кабелем із її кабінету, а вбивця носив рукавички з оленячої шкіри.
- Хто ж цей чепурун-мисливець? І до яких таємниць добереться ОСА, розслідуючи смерть Котової?
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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.
Video: «Слід»: чим зацікавить 216 серія детективного серіалу
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