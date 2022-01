31 січня о 18:05 на СТБ відбудеться прем’єра нових епізодів серіалу «Слід» виробництва компанії SPACE Production. Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідують найрезонансніші злочини. Глядачі познайомляться з новачками, які стануть частиною команди ОСА — найкращої детективної агенції країни. Капітани, майори та судмедексперти поповнюють лави українських «кінокопів». Тож прем’єрні серії здобудуть ще більш несподівані сюжетні лінії і внутрішні перипетії багатогранних персонажів. Дивіться прем’єрні епізоди серіалу «Слід» на СТБ та знайомтесь із харизматичними та яскравими героями.

Новий сезон обіцяє бути екстремальним. Команда візьметься за глобальніші розслідування, пов’язані з мальовничими відомими місцями, про які знають усі українці. Локації стають більш важкодоступними, проте картинка частіше нагадує голлівудський трилер. Зимові умови зйомок змушують знімальну групу і сценаристів експериментувати і не ставити собі рамок. Чого варті лише серії з труною в крижаній воді… Безумовно, як і раніше, залучаються каскадери, а з піротехнікою група працює «на ти».

Невід’ємною умовою успіху проєкту «Слід» є акторський склад. Однак настав час його розширювати і впроваджувати нових зірок. Упевнені, глядач швидко звикне до нової ієрархії та вертикалі героїв. Знайомтеся з чотирма різними психологічними портретами, які незабаром зустрінуться в одному офісі ОСА.

Владі 28 років. Вона — випускниця академії МВС. Справжній типаж захисниці. Берізка витривала і фізично, і морально. Має загострене почуття справедливості. Зі злочинцями сувора, часом цинічна, «ділова». Впевнена, рішуча, безстрашна, швидко ухвалює рішення і діє. З добре відомими героями та улюбленими персонажами Влада — прямолінійна, чесна і просто «бойова подруга».

У серіалі «Слід» роль капітана ОСА Берізки виконала Ірина Мордусенко.

Руслану 37 років. Він колишній спецназівець. Володіє рукопашним боєм, відмінно стріляє. Досвідчений та розумний оперативник. Ніколи не поспішає, стриманий, скупий на емоції. Надійний, має лідерські якості. Його типаж сміливо можна називати «міцним горішком».

У серіалі «Слід» роль Руслана Сергійовича виконав Микита Вакулюк.

Максимові 28 років. Прийшов до поліції під час реформи у 2015 році. Вірить у добро і людей, щоразу болісно і глибоко переживає тяжкі злочини, але зовні це не показує. Відважний та палкий, емоційний, максимально благородний та чесний. Типаж справжнього Д’Артаньяна.

У серіалі «Слід» роль Розумовського виконав Михайло Самарський.

40-річний професіонал з багаторічним досвідом та непростою вдачею. Не любить сперечатися, бо знає, що практично завжди має рацію. Дуже суворий, рідко усміхається. Однак це наслідки його непростого життя. Смерть і трупи на столі сприймає як даність. Його важко вразити чи зворушити.

У серіалі «Слід» роль Григорія Важинського виконав Руслан Коваль.

Дивіться нові серії серіалу «Слід» з 31 січня з понеділка по четвер о 18:05 на телеканалі СТБ.

