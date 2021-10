На СТБ стартував показ нових серій серіалу «Слід» виробництва компанії SPACE Production. З ексклюзивного інтерв’ю з шеф-редакторкою Ніною Пономарьовою ви дізнаєтеся, як вибирали місця для знімань, звідки брали реквізит і які хитрощі застосовували на майданчику. Подробиці читайте в матеріалі.

Скільки пішло часу на побудову офісу ОСА?

Офіс ОСА будували приблизно два місяці.

Розкажіть про локації «Сліду».

Бувають спеціалізовані локації. Наприклад, згорілий будинок, підвал маніяка, де утримувалися роками заручники, ліфт, на даху якого був труп. Знімали навіть у реальному СІЗО, і там під час знімань із піротехнікою ледь не сталося загоряння ― на щастя, вчасно загасили. Проте до таких складних знімань завжди готові ― працює професійна команда.

А що скажете про незвичайний реквізит, із яким працюють актори?

З незвичайного реквізиту був «труп», залитий бетоном у човні, і цей човен утоплений в озері. Відрізані пальці, відірвані вибухом голови, обгорілі або заморожені тіла. В одній серії були заручники, яких тримали як донорів і викачували кров ― відповідно, були лікарняні каталки, стійки з крапельницями, пакети з кінокров’ю і спецгрим у акторів.

Де брали «зброю» і форму? Чи вчилися актори правильно тримати їх у руках?

На зйомках використовуються муляжі пістолетів. Форма поліції є в ​​наших художників з костюмів. Та якщо в серії є спецназ, сапери або водолази, то це відбувається так: у Києві є групи кінолюдей з колишніх співробітників органів, вони знають, як правильно діяти, чим і як перевіряти, знешкоджувати вибухівку, ― з ними співпрацюємо.

Кінологи з собаками ― це теж не випадкові люди. Це ті кінологи і ті собаки, які заробляють саме різними зніманнями ― як і актори-спецпризначенці, про яких згадала вище.

Незвичайні актори: собаки, коти, змії ― були?

Були всі: різні собаки, коти, змії, черепахи, лабораторні миші та щури, собачі притулки, ворон, папуга. Начебто нічого незвичайного, але, звісно, це затягує знімання, бо як люди-актори, так і актори-тварини повинні виконувати команди режисера. З тваринами складніше ― більше дублів, більше підготовки.

