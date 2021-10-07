Из необычного реквизита — труп: шеф-редактор сериала «Слід» Нина Пономарева о съемочном процессе
На СТБ стартовал показ новых серий сериала «Слід» производства компании SPACE Production. Из эксклюзивного интервью с шеф-редактором Ниной Пономаревой вы узнаете, как выбирались места для съемок, откуда брали реквизит и какие хитрости использовались на площадке. Подробности читайте в материале.
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Сколько ушло времени на построение офиса ОСА?
Офис ОСА строили около двух месяцев.
Расскажите о локациях «Сліду».
Бывают специализированные локации. Например, сгоревший дом, подвал маньяка, где удерживались годами заложники, лифт, на крыше которого был труп. Снимали даже в реальном СИЗО, и там во время съемки с пиротехникой чуть не произошло возгорание ― к счастью, вовремя потушили. Но к таким сложным съемкам всегда готовы ― работает профессиональная команда.
А что скажете о необычном реквизите, с которым работают актеры?
Из необычного реквизита был «труп», залитый бетоном в лодке, и эта лодка утоплена в озере. Отрезанные пальцы, оторванные взрывом головы, обожженные или замороженные тела. В одной серии были заложники, которых держали как доноров и выкачивали кровь ― соответственно, были больничные каталки, стойки с капельницами, пакеты с кинокровью и спецгрим у актеров.
Где брали «оружие» и форму? Учились ли актеры правильно держать его в руках?
На съемках используются муляжи пистолетов. Форма полиции есть у наших художников по костюмам. Но если в серии есть спецназ, саперы или водолазы, то это происходит так: в Киеве есть группы кинолюдей из бывших сотрудников органов, они знают, как правильно действовать, чем и как проверять, обезвреживать взрывчатку, ― с ними сотрудничаем.
Кинологи с собаками ― это тоже не случайные люди. Это те кинологи и те собаки, которые зарабатывают именно разными съемками ― как и актеры-спецназовцы, о которых упомянула выше.
Необычные актеры: собаки, коты, змеи ― были?
Были все: разные собаки, коты, змеи, черепахи, лабораторные мыши и крысы, собачьи питомники, ворон, попугай. Вроде ничего необычного, но, конечно, это затягивает съемку, потому что как люди-актеры, так и актеры-животные должны выполнять команды режиссера. С животными сложнее ― больше дублей, больше подготовки.
Сериал «Слід» выходит на СТБ в 18:05 с понедельника по четверг. Не пропустите новые серии.