На СТБ стартовал показ новых серий сериала «Слід» производства компании SPACE Production. Из эксклюзивного интервью с шеф-редактором Ниной Пономаревой вы узнаете, как выбирались места для съемок, откуда брали реквизит и какие хитрости использовались на площадке. Подробности читайте в материале.

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Сколько ушло времени на построение офиса ОСА?

Офис ОСА строили около двух месяцев.

Расскажите о локациях «Сліду».

Бывают специализированные локации. Например, сгоревший дом, подвал маньяка, где удерживались годами заложники, лифт, на крыше которого был труп. Снимали даже в реальном СИЗО, и там во время съемки с пиротехникой чуть не произошло возгорание ― к счастью, вовремя потушили. Но к таким сложным съемкам всегда готовы ― работает профессиональная команда.

А что скажете о необычном реквизите, с которым работают актеры?

Из необычного реквизита был «труп», залитый бетоном в лодке, и эта лодка утоплена в озере. Отрезанные пальцы, оторванные взрывом головы, обожженные или замороженные тела. В одной серии были заложники, которых держали как доноров и выкачивали кровь ― соответственно, были больничные каталки, стойки с капельницами, пакеты с кинокровью и спецгрим у актеров.

Где брали «оружие» и форму? Учились ли актеры правильно держать его в руках?

На съемках используются муляжи пистолетов. Форма полиции есть у наших художников по костюмам. Но если в серии есть спецназ, саперы или водолазы, то это происходит так: в Киеве есть группы кинолюдей из бывших сотрудников органов, они знают, как правильно действовать, чем и как проверять, обезвреживать взрывчатку, ― с ними сотрудничаем.

Кинологи с собаками ― это тоже не случайные люди. Это те кинологи и те собаки, которые зарабатывают именно разными съемками ― как и актеры-спецназовцы, о которых упомянула выше.

Необычные актеры: собаки, коты, змеи ― были?

Были все: разные собаки, коты, змеи, черепахи, лабораторные мыши и крысы, собачьи питомники, ворон, попугай. Вроде ничего необычного, но, конечно, это затягивает съемку, потому что как люди-актеры, так и актеры-животные должны выполнять команды режиссера. С животными сложнее ― больше дублей, больше подготовки.

Сериал «Слід» выходит на СТБ в 18:05 с понедельника по четверг. Не пропустите новые серии.

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