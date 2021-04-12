Борис Георгиевский рассказал о съемках сериала «Слід»

До премьеры новых серий детективного сериала «Слід» осталось не так много времени. Исполнитель одной из главных ролей — подполковника Виктора Шаблия — Борис Георгиевский эксклюзивно для STB.UA рассказал о том, какие сложности возникали во время съемок. Подробности читайте в материале.

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Расскажите детальнее о съемках новых серий.

Съемки идут полным ходом. Мы начали работу над новыми сериями 11 декабря, как раз когда в Киеве был тот страшный гололед. В таких условиях было немного сложно, но мы справились, ведь за прошлый год хорошо наладили рабочий процесс.

Расскажите о своем персонаже — Викторе Шаблие.

Подполковник Шаблий — это старый мент советской школы. Он где-то косный, где-то консервативный. Но при этом у него есть свой нравственный и профессиональный кодекс. Может быть, он кажется несколько зашоренным, потому что немного ограничен уставом. Но он — крепкий профессионал с большим опытом и, главное, с видением, что такое хорошо, а что такое плохо.

Как готовились к роли Виктора Шаблия?

Вы знаете, Виктор Шаблий близок мне по внутреннему ощущению, поэтому мне, как минимум, ничего не приходилось в себе ломать. Конечно, в его поведении есть моменты, с которыми я не очень согласен, но многое мне понятно и близко.

То есть мы можем говорить о том, что у Бориса Георгиевского и Виктора Шаблия очень много общего?

Не много, но есть. Единственное, с чем я не всегда соглашаюсь, так это с упрямством Виктора Шаблия. Я более компромиссный. Предпочитаю договариваться.

Вы — актер с многолетним опытом. Помогали ли вы во время съемок своим молодым коллегам? Возможно, советовали что-то…

Безусловно, я могу что-то подсказать, но делаю это исключительно тогда, когда меня спрашивают. Потому что многие актеры очень болезненно к этому относятся. Не мои коллеги по сериалу, а в принципе артисты.

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В эфир телеканала СТБ вышло уже 72 премьерные серии. Вы смотрите сериал? Вам нравится то, что вы видите?

Я смотрю, но изредка. К сожалению, из-за плотного графика у меня не всегда получается. Честно говоря, я с опаской смотрю фильмы со своим участием, потому что, как правило, всегда расстраиваюсь.

Почему?

Понимаете, кино — это такая штука… В театре, например, сегодня ты сыграл так, а завтра переосмыслил и поменял что-то в своем образе. А в кино у тебя нет такой возможности, ведь все уже смонтировано и изменить что-то не получится.

Виктор Шаблий в начале сериала не очень лестно отзывался и относился к Ольге Косач. Изменилось ли его отношение во втором сезоне?

Да, изменилось. Конечно же, сначала Шаблий совсем не воспринимал Ольгу Косач. Во-первых, она начальник-женщина. И для него это уже противоестественно. К тому же у них абсолютно разные школы и разный подход к решению проблем. И моему герою было сложно изменить свое мнение. Но со временем, видя профессионализм Ольги Косач, он поменял свое отношение к ней.

То есть в целом трансформация героя произошла?

Конечно! Во-первых, изменилось отношение к Косач. А во-вторых, в самом начале Виктора Шаблия раздражали все и всё. Он считал своих коллег непрофессионалами и выскочками. Но потихоньку, видя, как работает команда, он стал мягче, терпимее, он научился слушать еще кого-то кроме себя. А это очень важно.

Актеры сериала говорят, что на площадке царит полная гармония. Вы очень много времени проводите вместе, поете песни. Как вам работать в такой команде?

Вы знаете, работа у нас тяжелая — 12-часовые рабочие смены, и если бы не наша внутренняя самоподдержка, ирония и самоирония, было бы сложно. Умение посмеяться над собой всегда очень помогает и сближает. Шуткой мы пытаемся друг друга как-то заводить, ведь если в игре не будет легкости, то зритель сразу это заметит.

Вы сыграли много ролей как в кино, так и в театре, вели авторскую передачу на радио, озвучивали сериалы… Но что ближе именно вам?

Это может странно прозвучать, но театр и кино — два совершенно разных вида искусства. И каждое очень интересно по-своему. И очень хорошо, когда они соседствуют. Мне нравится, когда в моей жизни театр, кино, дубляж поочередно меняются. Тогда это не может наскучить.

Как вам удается перевоплощаться и одинаково хорошо исполнять роли кардинально разных характеров? Есть ли какой-то секрет?

Конечно, для актера очень важна техника. И очень многому можно научиться. И с годами ты просто нарабатываешь ее. Хотя это не самое главное для артиста.

А что самое главное для артиста?

Вы знаете, есть категория актеров, которые могут просто молча сидеть на сцене и пить чай, но за ними интересно наблюдать. В таких артистах что-то есть. Им есть что сказать. И это очень важно ― быть интересным в любом своем проявлении. Артисту необходимо это иметь.

Что можете посоветовать тем, кто только мечтает стать актером?

Эту профессию нужно любить и ей нельзя изменять, потому что она не прощает невнимания и нелюбви к себе. Этой профессии нужно отдаться полностью. И тогда, может быть, она ответит взаимностью. Но не факт. Но если ответит, то это будет замечательно.

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