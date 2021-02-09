Актер сериала «Слід» Александр Боднар призывает становиться донорами крови

Исполнитель одной из главных ролей в детективном сериале «Слід» Александр Боднар призывает всех неравнодушных становиться донорами крови. Эксклюзивно для STB.UA актер рассказал, почему решил стать донором. Подробнее читайте в материале.

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Исполнитель одной из главных ролей в детективном сериале «Слід» — майора Ярослава Гайворона — Александр Боднар рассказал, почему решил стать донором. Так, впервые молодой человек сдал кровь во время учебы в колледже, когда ему исполнилось 18 лет. Актер признается, что сделал это ради интереса.

«Признаюсь честно, мне было очень интересно, каково это, быть донором. Я помню, как ждал своего совершеннолетия, чтобы получить права и пойти в поликлинику, чтобы сдать кровь», — вспоминает актер.

Начиная с 2015 года Александр Боднар является постоянным донором в Консультативно-диагностической поликлинике «Охматдет». У мужчины очень редкая группа крови — IV отрицательная, поэтому практически каждая капелька на счету.

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Александр признается, что за все время донорства были случаи, когда его искали пациенты и просили сдать кровь.

«Однажды ко мне за помощью обратилась женщина, муж которой боролся с онкологическим заболеванием. Я согласился. Помню, раз пять ездил сдавал кровь для тромбоцитов. Это очень сложная процедура, которая длится около полутора часа. Но я очень хотел помочь. Так я сдавал кровь на протяжении двух лет».

Александр считает, что быть донором — здорово. Ведь для большинства людей это несложно и не занимает много времени. Но зато таким поступком можно спасти чью-то жизнь.

«Зайдите в больницу и просто посмотрите на тех людей, которые сражаются за свою жизнь. Быть донором — не больно и не страшно. Но зато ты реально можешь помочь тем людям, которым кровь жизненно необходима», — резюмировал Александр Боднар.

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