Актор серіалу «Слід» Олександр Боднар закликає ставати донорами крові

Виконавець однієї з головних ролей у детективному серіалі «Слід» Олександр Боднар закликає всіх небайдужих ставати донорами крові. Ексклюзивно для STB.UA актор розповів, чому вирішив стати донором. Детальніше читайте в матеріалі.

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Виконавець однієї з головних ролей у детективному серіалі «Слід» — майора Ярослава Гайворона — Олександр Боднар розповів, чому вирішив стати донором. Так, уперше молодий чоловік здав кров під час навчання в коледжі, коли йому виповнилося всього 18 років. Актор зізнається, що зробив це через цікавість.

«Зізнаюся чесно, мені було дуже цікаво, як це, бути донором. Я пам’ятаю, як чекав свого повноліття, щоб отримати права і піти в поліклініку, щоб здати кров», — згадує актор.

Починаючи з 2015 року Олександр Боднар є постійним донором у Консультативно-діагностичній поліклініці «Охматдит». У чоловіка дуже рідкісна група крові — IV негативна, тому практично кожна крапелька на рахунку.

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Олександр зізнається, що за весь час донорства були випадки, коли його шукали пацієнти і просили здати кров.

«Одного разу до мене по допомогу звернулася жінка, чоловік якої боровся з онкологічним захворюванням. Я погодився. Пам’ятаю, разів п’ять їздив здавав кров для тромбоцитів. Це дуже складна процедура, яка триває десь півтори години. Але я дуже хотів допомогти. Так я здавав кров протягом двох років».

Олександр вважає, що бути донором — чудово. Адже для більшості людей це нескладно і не займає багато часу. Зате таким учинком можна врятувати чиєсь життя.

«Зайдіть у лікарню і просто подивіться на тих людей, які борються за своє життя. Бути донором — не боляче і не страшно. Зате ти реально можеш допомогти тим, кому кров життєво необхідна», — резюмував Олександр Боднар.

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