Антоніна Хижняк розповіла про зйомки нових серій серіалу «Слід»

Уже цієї весни на телеканалі СТБ вийдуть нові серії детективного серіалу «Слід». Співробітники ОСА продовжать розслідувати найрезонансніші злочини. Виконавиця однієї з головних ролей серіалу — фахівчині з балістики Катерини Червоної — Антоніна Хижняк розповіла про те, як проходили зйомки нових серій детективного проєкту. Детальніше читайте в матеріалі.

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Тоню, вам нещодавно провели ще одну операцію на нозі. Розкажіть, як пройшла реабілітація і чи встигли ви вже повернутися до роботи?

Так, слава Богу, все добре. Я встигла пройти невелику реабілітацію після чергової операції на нозі. Вже навіть трохи бігала. Хоча зараз зима, і щоразу, коли мені треба трохи побігати, я роблю це вже обережніше. Не кидаюся у вир з головою, як це було раніше.

Коли в моєму графіку утворилась невелика перерва між зйомками, я вирішила видалити пластину, бо вона мені дуже заважала. Благо, лікарі дозволили. Після операції мені розповіли, що за шість місяців пластина так вросла в ногу, ніби вона там була два―три роки. Операцію робили під місцевою анестезією, але я все одно відчувала, як лікарі викручують ці болти і шурупи. Було дуже боляче! І знову той же шов, і він так важко загоюється. Однак зараз уже все добре. І я дуже рада, що наважилася на операцію. Тому офіційно я вже не капітан Титан (мене так на майданчику дражнили). Так що ми потихеньку продовжуємо.

Чи відбулася трансформація вашого персонажа — фахівчині з балістики Катерини Червоної ― в нових серіях?

Насправді, нічого кардинально не змінилося. Наші персонажі залишаються такими, як і раніше. Глядачі полюбили їх уже такими, як вони є.

Розкажіть, чи були труднощі під час зйомок?

Важко, коли у нас були 16-годинні робочі зміни. І так 5―6 днів поспіль. Так працювати складно, тому що абсолютно немає часу не те, що текст вивчити, а просто виспатися і поїсти. Ми вже жартуємо над тим, що харчуємося кінокормом (сміється. — Прим. ред.). Дуже напружений графік. Я навчилася спати по п’ять хвилин, поки світло переставляють. Мені навіть уже вночі сняться зйомки (сміється. — Прим. ред.). А ще складно зніматися взимку, тому що дуже холодно і ми постійно на вулиці. Але хочу подякувати асистентам, які піклуються про нас та носять чай і пледи.

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У нових серіях з’являться три нові актори. Чи вдалося вам налагодити з ними такий же контакт, як і з іншими колегами, з якими за час знімання вже склалися дуже теплі дружні стосунки?

Так, справді, у нас прекрасний колектив. Ми всі дружимо. І не тільки актори, а й режисери, освітлювачі. Та вся команда! Ми дуже тісно спілкуємося! Навіть учора о першій годині ночі я листувалася з оператором, який відповів на мою сторі в Instagram. Це круто! А що стосується новачків, то я ще з ними тісно не спілкувалася, бо ми просто рідко перетинаємося на зйомках. Але впевнена, що вони теж — суперські хлопці!

У серіалі знімаються чотири прекрасні акторки: ви, Тетяна Кравченко, Олена Вознесенська та Альбіна Перерва. Чи є між вами конкуренція?

Ні! Кожна з нас займає свою нішу. Ми просто доповнюємо одна одну. Але, можливо, якби була ще одна оперативниця, то все могло б бути інакше (сміється. — Прим. ред.). А так, повторюся, ми всі дружимо! Тому про жодну конкуренцію мови бути не може.

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