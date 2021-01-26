На зйомках серіалу «Слід» склалася пара

Детективний серіал «Слід» не лише захоплює глядачів карколомними сюжетами і неперевершеною грою акторів, а й єднає серця! Виконавці головних ролей Антоніна Хижняк і Олександр Боднар стали парою! Ексклюзивно для STB.UA актори розповіли про те, як розпочалися їхні стосунки, а також про плани на майбутнє. Детальніше читайте в матеріалі.

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Антоніно, ви з Олександром разом. Розкажіть, чим він вас зачепив? Чи було це кохання з першого погляду?

Тоня: Чесно кажучи, після розлучення я взагалі не планувала ніяких стосунків. Мені здавалося, що в мене на це немає ресурсу. Я хотіла розібратися в собі, відновитися і психологічно, і морально. Але якось життя трохи по-іншому розпорядилося.

Скажу чесно, у мене не було якоїсь іскри. Коли я вперше побачила Сашу, нічого в мене не йокнуло в душі. Проте він мене зачепив своїм ставленням до життя, своєю щирістю, добротою і, звісно, почуттям гумору. Ми познайомилися на зйомках серіалу. Я дуже хвилювалася, коли йшла працювати з ним у пару, адже Саша — мій основний партнер, із яким я мала проводити разом дуже багато часу: і в кадрі, і поза ним. Для мене було дуже важливо знайти спільну мову, бо якби ми не зійшлися характерами, нам було б складно працювати разом. Проте Саша зразу почав жартувати. І це мене зачепило. Пізніше, під час спілкування, я зрозуміла, що в нас дуже багато спільного: це і погляди на життя, якісь однакові події, ми вчилися в одному університеті, жили в одному гуртожитку, у нас багато спільних знайомих… Проте я довгенько придивлялася до нього. А от коли Саша розповів мені про те, що він є донором крові (а у Саші рідкісна група — четверта негативна), я була просто вражена. Для мене це виявилося дуже важливим. Я навіть не очікувала від себе такого. А ще, знаєте, Саша мені постійно розказує про ті речі, які я сама хотіла б утілити в життя, але в мене ніколи на це не вистачає часу, а от він може! І це мене зачепило.

До того ж ми працюємо в одній сфері. Він мене розуміє. Мені не треба пояснювати Саші, чому в мене саме такий графік, чому я роблю саме так. Ми на одній хвилі.

Саша: Так, спочатку це були тільки робочі стосунки. Ми довго придивлялися одне до одного. Я знав, що Тоня — зірка серіалу «Спіймати Кайдаша», який я, до речі, не дивився (сміється. — Прим. ред.). Коли ми познайомилися, перше, на що я звернув увагу, — це її прекрасне почуття гумору. Для мене це дуже важливо. А от стосунки розпочалися трохи згодом, якось так сталося само собою. Ми практично цілодобово були разом, багато спілкувалися. Пам’ятаю, як одного разу після роботи пішли на пляж і проговорили практично до ранку. Тоня — невгамовна, весела, енергійна та дуже сильна! І от той момент із переломом якраз показав, наскільки вона сильна. Навіть незважаючи на біль, Тоня ніколи не скаржилася і завжди працювала. Раніше вона ніколи не дозволяла собі допомагати. Завжди говорила: «Я можу сама». Зараз, правда, я вже їй кажу: «Так, все, сідай, я сам зроблю».

Тоню, ти познайомила Сашу зі своїм сином. Чи складно було наважитись на такий важливий крок?

Тоня: Для мене як для мами цей момент був надзвичайно хвилюючим, адже я не буду знайомити сина з будь-ким. Я переживала, правда. Я хотіла, щоб Саша і Максим знайшли спільну мову. Але, слава Богу, мій син ще малий і до нього можна підібрати ключик. Одним словом, Саша впорався з цим завданням.

Олександре, розкажіть, чи складно було налагодити контакт? Хвилювалися?

Саша: Я вважаю, що три роки (саме стільки років сину Антоніни. — Прим. ред.) — прекрасний вік. Звичайно, я хвилювався, але ми знайшли спільну мову. Ми часто разом граємося. Інколи навіть Максим питає про мене. Проте зараз ми ще знайомимося.

Які у вас плани на майбутнє?

Саша: Поки що ми просто насолоджуємося одне одним. Ми не ховаємося ні від кого. А щодо планів… Зараз ми хочемо просто проводити якомога більше часу разом, а ще плануємо спільну відпустку.

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