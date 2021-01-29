Антонина Хижняк рассказала о съемках новых серий сериала «Слід»

Уже этой весной на телеканале СТБ выйдут новые серии детективного сериала «Слід». Сотрудники ОСА продолжат расследовать самые резонансные преступления. Исполнительница одной из главных ролей сериала — специалиста по баллистике Екатерины Червоной — Антонина Хижняк рассказала о том, как проходили съемки новых серий детективного проекта. Подробнее читайте в материале.

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Тоня, вам недавно провели еще одну операцию на ноге. Расскажите, как прошла реабилитация и успели ли вы уже вернуться к работе?

Да, слава Богу, все хорошо. Я успела пройти небольшую реабилитацию после очередной операции на ноге. Уже даже немного бегала. Хотя сейчас зима, и каждый раз, когда мне надо немного побегать, я делаю это уже осторожно. Не бросаюсь в омут с головой, как это было раньше.

Когда у меня в графике образовался небольшой перерыв между съемками, я решила удалить пластину, так как она мне сильно мешала. Благо, врачи разрешили. После операции мне рассказали, что за шесть месяцев пластина так вросла в ногу, будто она там была два-три года. Операцию делали под местной анестезией, но я все равно чувствовала, как врачи откручивают эти болты и шурупы. Было очень больно! И снова тот же шов, и он так тяжело заживает. Однако сейчас уже все хорошо. И я очень рада, что решилась на операцию. Поэтому официально я уже не капитан Титан (меня так на площадке дразнили). Так что мы потихоньку продолжаем.

Произошла ли трансформация вашего персонажа — специалиста по баллистике Екатерины Червоной ― в новых сериях?

На самом деле, ничего кардинально не изменилось. Наши персонажи остаются такими, как и раньше. Зрители полюбили их уже такими, как они есть.

Расскажите, были ли сложности во время съемок?

Тяжело, когда у нас были 16-часовые рабочие смены. И так 5-6 дней подряд. Так работать сложно, потому что абсолютно нет времени не то, что текст выучить, а просто выспаться и поесть. Мы уже шутим над тем, что питаемся кинокормом (смеется. — Прим. ред.). Очень напряженный график. Я научилась спать по пять минут, пока свет переставляют. Мне даже уже ночью снятся съемки (смеется. — Прим. ред.). А еще сложно сниматься зимой, потому что очень холодно и мы постоянно на улице. Но, спасибо ассистентам, которые заботятся о нас и носят чай и пледы.

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В новых сериях появятся три новых актера. Удалось ли вам наладить с ними такой же контакт, как и с остальными коллегами, с которыми за время съемок уже сложились очень теплые дружеские отношения?

Да, правда, у нас прекрасный коллектив. Мы все дружим. И не только актеры, но и режиссеры, осветители. Да вся команда! Мы очень тесно общаемся! Даже вчера в час ночи я переписывалась с оператором, который ответил на мою стори в Instagram. Это очень здорово! А что касается новичков, то я еще с ними тесно не общалась, потому что мы просто редко пересекаемся на съемках. Но уверена, что они тоже — суперские ребята!

В сериале снимаются четыре прекрасные актрисы. Вы, Татьяна Кравченко, Елена Вознесенская и Альбина Перерва. Есть ли между вами конкуренция?

Нет! Все на своих местах, каждая занимает свою нишу. Мы просто дополняем друг друга. Но, возможно, если бы была еще одна оперативница, то все могло бы быть (смеется. — Прим. ред.). А так, повторюсь, мы все очень дружим! Поэтому ни о какой конкуренции речи быть не может.

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