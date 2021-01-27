Альбина Перерва рассказала, как проходят съемки сериала «Слід»

Уже этой весной на телеканале СТБ выйдут премьерные серии детективного сериала «Слід», где сотрудники Особого Следственного Агентства с помощью сверхновых технологий продолжат раскрывать самые резонансные преступления. Исполнительница одной из главных ролей — биолога Альбины Панчук — Альбина Перерва рассказала о том, как проходят съемки сериала. Подробнее читайте в материале.

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Альбина, расскажите детальнее, как проходят съемки сериала?

Сейчас мы активно вошли в съемочный процесс. Так случилось, что, к сожалению, исполнительница главной роли — Ольги Косач — Татьяна Кравченко заболела коронавирусом, и мы все ждали, пока она полностью выздоровеет. Но, слава Богу, все уже хорошо. Так что мы активно раскрываем дела.

Были ли какие-то трудности во время съемок? Возможно, курьезы?

Что было самым сложным? Наверное, это очень плотный график. Сейчас у меня практически ежедневные 12-часовые смены. У нас практически нет времени на нормальный сон. К тому же нужно запомнить очень много текста.

А что касается курьезов, то вот недавно в одной из серий у нас должна была быть сцена с собакой. И я ждала лабрадора. Каково же было мое удивление, когда в кадре появилась собака породы алабай! А она же просто огромная! И у меня по сюжету аж три сцены с ней в лаборатории. Я очень волновалась. Слава Богу, все обошлось! Я быстро нашла общий язык с собакой. Но было очень страшно. Так что играть с актерами на площадке — круто, но с 60-килограммовой собакой — еще круче!

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Произошла ли трансформация вашей героини?

Да, трансформация произошла. Альбина Панчук стала более универсальным сотрудником. К лабораторным исследованиям добавились выездные задержания. Ну, я не буду раскрывать все секреты, сами увидите. К тому же Альбина продолжает учиться у Станислава Шугаева, так что в новых сериях она сможет удивить зрителя. Одним словом, как сказала Ольга Косач: «Однажды Альбина дослужится до полковника».

Стало известно, что в новых сериях Альбина со Стасом будут удивлять коллег своими экспериментами. Какими?

Да, Альбина Панчук вместе со Станиславом Шугаевым будут удивлять зрителей экспериментами. И их будет очень много. Это и мини-взрывы, и опыты с химическими материалами. Будет очень ярко! Прям небольшой экшн. Кстати, хочу сказать спасибо ребятам из художественного департамента, которые это все прорабатывают и потом нам рассказывают и показывают. В новых сериях зрителей ждет много потрясных штук!

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