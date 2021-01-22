Богдан Рубан рассказал о съемках 2-го сезона сериала «Слід»

Уже этой весной на телеканале СТБ состоится премьера второго сезона детективного сериала «Слід». Это адаптация известного израильского формата компании TeleAlliance Israel. Исполнитель одной из главных ролей сериала — программиста Станислава Шугаева — Богдан Рубан рассказал о том, как проходили съемки второго сезона детективного проекта. Подробнее читайте в материале.

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Богдан, расскажите, как проходили съемки второго сезона?

С наслаждением! Потому что сейчас каждое звено нашей команды работает бесперебойно и слаженно. Каждый из нас четко знает свою задачу. Вместе мы создаем продукт высокого уровня! Но кинопроизводство — процесс непредсказуемый и непростой. Поэтому бывают и 16-часовые рабочие смены, за время которых у Шугаева вырастает щетина на лице! (Смеется. — Прим. ред.)

Были ли какие-то трудности во время съемок? Возможно, курьезы?

Сложно было только в первые дни съемок 2-го сезона. Потому что очень сильно хотелось обниматься со всеми роднульками, за которыми я так заскучал.

Произошла ли трансформация героя?

Концепция проекта такова, что каждую серию зритель хочет видеть своих родных героев, к которым привык на протяжении первого сезона. А так как параллельно у меня проходят съемки в других проектах, в которых приходится примерять разные образы и амплуа, то здесь больше для меня как для актера стояла задача не растерять накопленное и вернуться к состоянию юного гения, мистера Шугаева, со всеми его приколами, потехами, страхами и любовью.

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