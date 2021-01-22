Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Богдан Рубан рассказал о съемках 2-го сезона сериала «Слід»

22.01.2021

Уже этой весной на телеканале СТБ состоится премьера второго сезона детективного сериала «Слід». Это адаптация известного израильского формата компании TeleAlliance Israel. Исполнитель одной из главных ролей сериала — программиста Станислава Шугаева — Богдан Рубан рассказал о том, как проходили съемки второго сезона детективного проекта. Подробнее читайте в материале. 

cлід

Больше по теме: «Слід»: известна дата выхода второго сезона

Богдан, расскажите, как проходили съемки второго сезона? 

С наслаждением! Потому что сейчас каждое звено нашей команды работает бесперебойно и слаженно. Каждый из нас четко знает свою задачу. Вместе мы создаем продукт высокого уровня! Но кинопроизводство — процесс непредсказуемый и непростой. Поэтому бывают и 16-часовые рабочие смены, за время которых у Шугаева вырастает щетина на лице! (Смеется. — Прим. ред.

Были ли какие-то трудности во время съемок? Возможно, курьезы?

Сложно было только в первые дни съемок 2-го сезона. Потому что очень сильно хотелось обниматься со всеми роднульками, за которыми я так заскучал.

Произошла ли трансформация героя?

Концепция проекта такова, что каждую серию зритель хочет видеть своих родных героев, к которым привык на протяжении первого сезона. А так как параллельно у меня проходят съемки в других проектах, в которых приходится примерять разные образы и амплуа, то здесь больше для меня как для актера стояла задача не растерять накопленное и вернуться к состоянию юного гения, мистера Шугаева, со всеми его приколами, потехами, страхами и любовью.

Читайте нас также в Viber и Telegram.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить