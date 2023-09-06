Звезда сериала «Слід» Татьяна Кравченко о жизни во время войны

Актриса сериала «Слід» Татьяна Кравченко встретила большую войну в Париже. Вместе с мужем-дипломатом и сыном они переехали во Францию за несколько месяцев до полномасштабного вторжения. Татьяна до сих пор не может сдержаться, рассказывая о 24 февраля 2022 года, звонки родителям и друзьям. Она возвращалась в Киев несколько раз. Знает, что такое бессонные ночи и звуки сирен. Даже продолжение сериала «Слід», который СТБ покажет осенью, снимали рядом с воронкой от снаряда российского танка. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Татьяна рассказала о самом страшном воспоминании, нервном напряжении и мечте в день Победы.

Татьяна, что чувствуете сейчас, когда большая война идет уже более полутора лет?

Боль от того, что происходит с моей страной. Думаю, мы все испытали шок, когда услышали о полномасштабном вторжении, увидели, как горят наши города, начали звонить родственники и рассказывать подробности происходящего, например на Черниговщине. Не хотелось верить, что это может быть в действительности.

Жизнь украинцев полностью изменилась. Что для вас уже никогда не вернется?

Киев, которым он был до 24 февраля. Он станет другим. А если говорить о тех, кто уже никогда не вернется, — это мой отец. Война ускорила темп его болезни и он умер.

Война разрушила мирную жизнь, чувство безопасности и понимание, что делать дальше, как жить, где будет мой ребенок. Мне, вероятно, повезло больше, потому что мы с семьей переехали во Францию за полгода до начала полномасштабной войны. Это произошло из-за работы мужа в посольстве. Поэтому у нас имелась хотя бы площадка, на которой мы встретили войну — квартира в Париже. Рядом муж и сын. Но понимания, куда возвращаться, каким образом возвращаться и что делать, не было — думаю, эти вопросы сегодня есть у всех украинцев.

Каким было ваше 24 февраля?

Помню, как где-то в половине пятого утра моему мужу позвонили. Он работает консулом посольства Украины во Франции. На улице было еще темно, и он быстро начал собираться. Я открыла глаза, спрашиваю: «Кто это звонит так рано?» И он мне просто сказал: «Война началась». Меня охватил ужас, я села и стала смотреть новости о том, как бомбят наши города, и звонить родителям.

Какой период за время войны стал для вас самым тяжелым?

Когда умер мой отец. Когда он заболел и мы узнали диагноз, я поехала в Киев его забирать — и это был мой первый приезд в Украину с начала полномасштабной войны. Я почувствовала разницу сразу, как только пересекла границу с Польшей.

Помню, как ехала по пригородам Киева, по селам Мила и Вита-Почтовая, где целые улицы были уничтожены. А раньше мы часто здесь ездили. На улицах стояли люди в камуфляже, с автоматами, вдоль дороги — бочки с огнем, а дома из-за блекаута не было света и воды. В этих обстоятельствах нужно было вывозить отца, который очень болен и только после операции. Это был самый трудный период.

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За время полномасштабного вторжения вы возвращались к съемочному процессу?

Я трижды приезжала в Киев и даже успела отсняться в сериале «Слід». Поэтому всю «красоту», когда воют сирены, тоже успела почувствовать на себе. Помню, приехала в Киев на поминки своего отца и коллеги попросили остаться на несколько недель ради сериала. У меня тогда было такое состояние, что я не в состоянии оценить свои эмоции от работы над фильмом. Но каждый день у меня был страх. Когда я приехала впервые на съемки, увидела огромные ямы прямо у съемочной площадки. А мне говорят: «Ты не знала? Сюда танк стрелял». Посреди клумбы лежали горы мешков, а за ними люди с оружием, на дорогах ежи — это не укладывалось в моем сознании. Я оставляла другой Киев в феврале.

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