Актер сериала «Слід» Алексей Суровцев открыл ветеринарную клинику

Звезда сериала «Слід» на СТБ открыл клинику для пострадавших от войны кошек

Актер сериала «Слід» на телеканале СТБ Алексей Суровцев открыл ветеринарную клинику и приют для тяжелораненых кошек, пострадавших от полномасштабного вторжения россии. Больше – узнайте в материале STB.UA.

За время полномасштабной войны Алексей Суровцев спас почти 800 животных. Как рассказывается в сюжете программы «Факти» на ICTV, еще с марта 2022 года актер под обстрелами эвакуировал брошенных домашних любимцев из Ирпеня, а впоследствии решил открыть собственное убежище. А сейчас еще и ветеринарную клинику, чтобы можно было помочь большему количеству пострадавших от войны животных. В первую очередь ветеринары клиники принялись спасать истощенных кошек, которых вывезли из подтопленной Херсонщины.

«Я понял, что гораздо лучше держать врача под боком, когда у тебя больше 40 кошек, чем ездить по разным клиникам и отдавать безумные средства за их лечение. Тем более, я стараюсь брать всех тяжелобольных животных, а это кошки с травмами позвоночника, переломами лап, а также животные без глаз или лап», — объясняет актер.

В своей клинике Алексею удалось собрать команду из 4 ветеринаров и 2 ассистентов. Здесь планируют производить как базовые осмотры животных, так и хирургические вмешательства. Алексей отмечает, что может позволить себе брать только тяжелых пациентов, чье лечение стоит десятки тысяч гривен. Тратить на это как собственные средства, которые заработал до полномасштабной войны и планировал потратить на покупку собственного дома, так и донаты.

«Мотивируют истории, когда к тебе приезжает животное максимально испуганное и едва живое, и ты начинаешь им заниматься. А через некоторое время ты получаешь от его новых владельцев фото или видеоотчет, где животное сытое, здоровое и счастливое — у меня слезы на глазах от этого. Я так счастлив», — говорит актер.

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