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Звезда сериала «Слід» на СТБ открыл клинику для пострадавших от войны кошек

21.06.2023

Актер сериала «Слід» на телеканале СТБ Алексей Суровцев открыл ветеринарную клинику и приют для тяжелораненых кошек, пострадавших от полномасштабного вторжения россии. Больше – узнайте в материале STB.UA.

Актер сериала «Слід» Алексей Суровцев открыл ветеринарную клинику

За время полномасштабной войны Алексей Суровцев спас почти 800 животных. Как рассказывается в сюжете программы «Факти» на ICTV, еще с марта 2022 года актер под обстрелами эвакуировал брошенных домашних любимцев из Ирпеня, а впоследствии решил открыть собственное убежище. А сейчас еще и ветеринарную клинику, чтобы можно было помочь большему количеству пострадавших от войны животных. В первую очередь ветеринары клиники принялись спасать истощенных кошек, которых вывезли из подтопленной Херсонщины.

«Я понял, что гораздо лучше держать врача под боком, когда у тебя больше 40 кошек, чем ездить по разным клиникам и отдавать безумные средства за их лечение. Тем более, я стараюсь брать всех тяжелобольных животных, а это кошки с травмами позвоночника, переломами лап, а также животные без глаз или лап», — объясняет актер.

Актер сериала «Слід» Алексей Суровцев открыл ветеринарную клинику

В своей клинике Алексею удалось собрать команду из 4 ветеринаров и 2 ассистентов. Здесь планируют производить как базовые осмотры животных, так и хирургические вмешательства. Алексей отмечает, что может позволить себе брать только тяжелых пациентов, чье лечение стоит десятки тысяч гривен. Тратить на это как собственные средства, которые заработал до полномасштабной войны и планировал потратить на покупку собственного дома, так и донаты.

«Мотивируют истории, когда к тебе приезжает животное максимально испуганное и едва живое, и ты начинаешь им заниматься. А через некоторое время ты получаешь от его новых владельцев фото или видеоотчет, где животное сытое, здоровое и счастливое — у меня слезы на глазах от этого. Я так счастлив», — говорит актер.

Актер сериала «Слід» Алексей Суровцев открыл ветеринарную клинику

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