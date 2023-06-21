Актор серіалу «Слід» Олексій Суровцев відкрив ветеринарну клініку

Зірка серіалу «Слід» на СТБ відкрив клініку для котів, що постраждали від війни

Актор серіалу «Слід» на телеканалі СТБ Олексій Суровцев відкрив ветеринарну клініку і притулок для важкопоранених котів, що постраждали від повномасштабного вторгнення рф. Більше — дізнайтеся в матеріалі STB.UA.

За час повномасштабної війни Олексій Суровцев врятував майже 800 тварин. Як розповідається в сюжеті програми “Факти” на ICTV, ще з березня 2022 року актор під обстрілами евакуйовував покинутих домашніх улюбленців з Ірпеня, а згодом вирішив відкрити власний притулок. А нині ще і ветеринарну клініку, аби можна було допомогти більшій кількості тварин, які постраждали від війни. Насамперед ветеринари клініки взялися рятувати виснажених котів, яких вивезли з підтопленої Херсонщини.

«Я зрозумів, що набагато краще тримати лікаря під боком, коли у тебе більше 40 котів, ніж їздити по різним клінікам і віддавати шалені кошти за їхнє лікування. Тим більше я намагаюсь брати усіх важкохворих тварин, а це коти з травмами хребта, переломами лап, а також тварини без очей або лап», — пояснює актор.

У своїй клініці Олексію вдалося зібрати команду з 4 ветеринарів і 2 асистентів. Тут планують робити як базові огляди тварин, так і хірургічні втручання. Олексій наголошує, що може дозволити собі брати лише найтяжчих пацієнтів, чиє лікування коштує десятки тисяч гривень. Витрачає на це як власні кошти, які заробив до повномасштабної війни і планував витратити на купівлю власного будинку, так і донати.

«Мотивують історії, коли до тебе приїжджає тварина максимально налякана і ледь жива, і ти починаєш нею займатися. А за деякий час ти отримуєш від її нових власників фото чи відеозвіт, де тварина сита, здорова і щаслива — у мене сльози на очах від цього. Я такий щасливий», — каже актор.

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