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Зірка серіалу «Слід» на СТБ відкрив клініку для котів, що постраждали від війни

21.06.2023

Актор серіалу «Слід» на телеканалі СТБ Олексій Суровцев відкрив ветеринарну клініку і притулок для важкопоранених котів, що постраждали від повномасштабного вторгнення рф. Більше — дізнайтеся в матеріалі STB.UA.

Актор серіалу «Слід» Олексій Суровцев відкрив ветеринарну клініку

За час повномасштабної війни Олексій Суровцев врятував майже 800 тварин. Як розповідається в сюжеті програми “Факти” на ICTV, ще з березня 2022 року актор під обстрілами евакуйовував покинутих домашніх улюбленців з Ірпеня, а згодом вирішив відкрити власний притулок. А нині ще і ветеринарну клініку, аби можна було допомогти більшій кількості тварин, які постраждали від війни. Насамперед ветеринари клініки взялися рятувати виснажених котів, яких вивезли з підтопленої Херсонщини. 

«Я зрозумів, що набагато краще тримати лікаря під боком, коли у тебе більше 40 котів, ніж їздити по різним клінікам і віддавати шалені кошти за їхнє лікування. Тим більше я намагаюсь брати усіх важкохворих тварин, а це коти з травмами хребта, переломами лап, а також тварини без очей або лап», — пояснює актор. 

Актор серіалу «Слід» Олексій Суровцев відкрив ветеринарну клініку

У своїй клініці Олексію вдалося зібрати команду з 4 ветеринарів і 2 асистентів. Тут планують робити як базові огляди тварин, так і хірургічні втручання. Олексій наголошує, що може дозволити собі брати лише найтяжчих пацієнтів, чиє лікування коштує десятки тисяч гривень. Витрачає на це як власні кошти, які заробив до повномасштабної війни і планував витратити на купівлю власного будинку, так і донати.

«Мотивують історії, коли до тебе приїжджає тварина максимально налякана і ледь жива, і ти починаєш нею займатися. А за деякий час ти отримуєш від її нових власників фото чи відеозвіт, де тварина сита, здорова і щаслива — у мене сльози на очах від цього. Я такий щасливий», — каже актор. 

Актор серіалу «Слід» Олексій Суровцев відкрив ветеринарну клініку

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