З 24 лютого росія веде повномасштабну війну з Україною, яку владімір путін називає «спецоперацією». російські військові обстрілюють цивільні об’єкти: будинки, садочки, лікарні, пологові будинки та санаторії, ― з артилерії та бомбардують літаками. Уже сотні тисяч українців або втратили будинки, або були змушені тікати від «русского міра» на захід України та в Європу. На жаль, іноді люди поспіхом не встигають узяти з собою ні документи, ні навіть домашніх тварин, які страждають на вулицях або замкнені у квартирах.

Український актор Олексій Суровцев, зірка серіалу «Слід» на СТБ, спочатку допомагав цивільним евакуюватися з Ірпеня під Києвом, який бомбили росіяни, а останнім часом займається порятунком тварин. За його словами, за ці дні лише котів він зміг евакуювати десятками.

«Два напружені, але дуже продуктивні дні! За два дні було визволено із замкнених квартир 10 котів, два хом’яки, морську свинку, підібрано бульдожку, яку просто залишили гинути саму в під’їзді, нагодовані всі бездомні тварини, яких забрати поки що немає можливості кудись. Нагодована старенька Хільда ​​(вівчарка), що залишилася сама у дворі під обстрілами. Також евакуйовано зі складних точок дві бабусі та дідусь», ― написав він у своєму Instagram днями.

Суровцев наголосив, що не шукає похвали, а робить те, чим займаються всі артисти, ― своїм прикладом показує, як діяти зараз, коли в Україні війна.

«Я не шукаю похвали, не набиваю собі ціну, а просто лише хочу показати своїм прикладом, що допомагати ПОТРІБНО всім! Усім, хто потребує допомоги. Якщо у ваших силах допомогти, то не проходьте повз!» ― закликає він.

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До цього актор повідомив про порятунок нових домашніх улюбленців, залишених у спорожнілому місті.

«Сьогодні ще 3 коти врятовано! Рахунок котів уже пішов на десятки!!!! Продовжую благати вас, люди! Не кидайте своїх улюбленців», ― пише він.

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Олексій у сторіз додав, що ще врятував 4 котів, а також попросив допомогти з переносками та засобами порятунку із закритих квартир ― наприклад, пожежними сокирами.

Актор відповідає на повідомлення та заявки, які пишуть йому в соцмережах щодня.

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