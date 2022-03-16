ДобріІсторії Бородатая котомамуля в действии: Алексей Суровцев спас десятки домашних любимцев, брошенных хозяевами

С 24 февраля россия ведет полномасштабную войну с Украиной, которую владимир путин называет «спецоперацией». российские военные обстреливают гражданские объекты: дома, садики, больницы, роддомы и санатории, ― из артиллерии и бомбардируют самолетами. Уже сотни тысяч украинцев либо потеряли дома, либо были вынуждены бежать от «русского мира» на запад Украины и в Европу. К сожалению, иногда люди в спешке не успеваю взять с собой ни документы, ни даже домашних животных, которые страдают на улицах или закрыты в квартире.

Украинский актер Алексей Суровцев, звезда сериала «Слід» на СТБ, сначала помогал цивильным эвакуироваться из Ирпеня под Киевом, который бомбили россияне, а последнее время занимается спасением животных. По его словам, за эти дни одних только кошек он смог эвакуировать десятками.

«Два напряженных, но очень продуктивных дня! За два дня было вызволено из закрытых квартир 10 котов, два хомяка, морская свинка, подобрана бульдожка, которую просто оставили погибать одну в подъезде, накормлены все встреченные бездомные животные, которых забрать пока нет возможности куда-то. Накормлена старенькая Хильда (овчарка), которая осталась одна во дворе под обстрелами. Также эвакуировано из сложных точек две бабушки и дедушка», ― написал он в своем Instagram на днях.

Суровцев подчеркнул, что не ищет похвалы, а делать то, чем занимаются все артисты: своим примером показывает, как действовать сейчас, когда в Украине война.

«Я не ищу похвалы, не набиваю себе цену, а просто лишь хочу показать своим примером, что помогать НУЖНО всем! Всем, кто нуждается в помощи. Если в ваших силах помочь, то не проходите мимо!» ― призывает Алексей Суровцев.

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До этого он сообщил о спасении новых домашних любимцев, оставленных в опустевшем городе.

«Сегодня ещё 3 кота спасены! Счёт котов уже пошёл на десятки!!!! Продолжаю умолять вас, люди! Не бросайте своих питомцев», ― пишет он.

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Алексей в сториз добавил, что еще спас 4 кошек, а также попросил помочь с переносками и средствами спасения из закрытых квартир ― например, пожарными топорами.

Актер отвечает на сообщения и заявки, которые пишут ему в соцсетях ежедневно.

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