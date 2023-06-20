СТБ завершив зйомки мелодрами «Просто Надія»

Зоряна Марченко: Серіал «Просто Надія» на СТБ — це ода українській жінці

Телеканал СТБ і група Starlight Production завершили зйомки 24-серійної мелодрами «Просто Надія», які тривали з березня цього року. Прем’єру серіалу глядачі побачать в ефірі каналу восени. У головних ролях — Зоряна Марченко, Артемій Єгоров та Сергій Кисіль.

Мелодрама «Просто Надія» — це історія про маму 3-х дітей, яка через початок повномасштабної війни заради безпеки родини змушена покинути свій дім. В складний час, без підтримки чоловіка та грошей, вона переїжджає в інше місто, де починає нове життя та робить перші кроки до здійснення своєї мрії — стати успішною пекаркою-кондитеркою.

Зйомки фінальної сцени стали неочікувано екстремальними, адже за сюжетом вона відбувається на воді. Було обрано мальовничу локацію на одному з озер Київської області, і сценаристи розраховували на яскраві і сонячні пейзажі для фінальних кадрів. Натомість, погода внесла корективи у наміри знімальної групи, адже саме в цей день температура повітря опустилась до 10 градусів тепла, було дуже вітряно, тому акторам довелося трохи померзнути.

За словами креативної продюсерки та авторки ідеї Оксани Калитюк, у головної героїні Надії, яку грає Зоряна Марченко, була дублерка, яка мала вистрибнути з човна і пірнути в озеро. Далі сцену у воді акторка грала самостійно.

«Це була дуже емоційна зйомка! Ми розвели на березі велике багаття, щоб актори у перервах могли зігрітися біля вогню, кутали їх у всілякі пледи. На жаль, не все вдалося з одного дублю, але наші актори настільки відважні та професійні, що без жодних вагань викладались на повну навіть в таких некомфортних умовах, за що ми їм дуже вдячні! Під час зйомок нерідко трапляються обставини, які від нас не залежать, але всі чудово розуміли важливість фінальної сцени й того, що жодна погода не має вплинути на якість нашого продукту», — розповідає Оксана Калитюк.

Як згадує Зоряна Марченко, режисер під час зйомки всіляко намагався берегти акторів і не дати їм замерзнути, але фінальний поцілунок все таки стався вже із «синіми губами». Та це ніщо в порівнянні з натхненням від роботи над серіалом, адже «Просто Надія» — це її перший проєкт від початку повномасштабного вторгнення рф, тому для Зоряни він є дуже особливим.

«Серіал показує історію сильної жінки, яка змушена покинути свій дім і самотужки починати все з нуля. Ця тематика, як на мене, дуже актуальна сьогодні, коли багато чоловіків пішли захищати країну і на жінок лягла велика відповідальність — довелося перелаштовуватися психологічно, брати себе в руки, бути для дітей і мамою і татом, бути цією сильною жінкою, яка вірить у щасливе майбутнє і на своєму фронті будує нове життя. Українські жінки дуже сильні, навіть якщо інколи здається інакше. Тому проєкт «Просто Надія» — це ода кожній з них», — каже Зоряна Марченко.

У серіалі задіяні: Зоряна Марченко, Артемій Єгоров, Костянтин Корецький, Ірина Авдеєнко, Олег Власов, Катерина Вишнева, Ірина Дорошенко, Андрій Пономаренко, Сергій Кисіль, Вероніка Мішаєва, Даниїл Сушко, Юлія Буйновська, Дар’я Грачова, Михайло Пулянський, Поліна Гайова.

Виробництво — Starlight Production

Креативна продюсерка та авторка ідеї — Оксана Калитюк

Лінійна продюсерка проєкту — Ольга Ковпоша

Виконавча продюсерка — Діана Новик

Режисер-постановник — Максим Мехеда

Оператор-постановник — Олександр Гребенніков

Художниця-постановниця — Діана Тодоратьєва

Виконавчий продюсер Starlight Production — Олександр Биков

Генеральна продюсерка серіального виробництва телеканалу СТБ — Катерина Шевелюк.

Нагадаємо, телеканал СТБ продовжує інвестувати у створення українського серіального контенту за участі виключно українських акторів. Восени 2022 року мовник підготував до ефіру прем’єру нового сезону улюбленого українцями скетчкому «Коли ми вдома. Разом до перемоги» виробництва Starlight Production. Наразі на етапі виробництва в партнерстві з легендарною французькою студією Gaumont 10-серійна драма «Перевізниця», відзнято воєнну драму «Юрик» від Основа Фільм Продакшн у партнерстві з телекомпанією ETV (Естонія), триває робота над новими епізодами «Сліду» та «Сліпої» виробництва Space Production.

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