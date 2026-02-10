Проєкти
Просто Надія – нова історія про силу добра скоро на СТБ!

10.02.2026

Вона вірила, що найгірше вже позаду, але минуле повертається, щоб забрати в неї все. Дивіться продовження серіалу Просто Надія, щоб вкотре повірити в силу родинних зв’язків, дружби, добра та простої надії!

Нова історія Надії почнеться з таємниці. Поки жінка готується до весілля, її коханий дещо від неї приховує. Невже серце Надії знову зрадять? Чому минуле постукає в її двері, щоб відібрати все? І чи зможе жінка вистояти? Не пропустіть довгоочікувану прем’єру улюбленого серіалу! Дивіться Просто Надія. Нова історія зовсім скоро на СТБ.

Video: Серіал Просто Надія 2 сезон: дивіться скоро


Незабаром розпочнеться серіал Просто Надія 2 сезон. Дізнайтеся, що чекає на глядачів у 2 сезоні серіалу Просто Надія вже зараз

