Просто Надія – нова історія про силу добра скоро на СТБ!

Вона вірила, що найгірше вже позаду, але минуле повертається, щоб забрати в неї все. Дивіться продовження серіалу Просто Надія, щоб вкотре повірити в силу родинних зв’язків, дружби, добра та простої надії!

Нова історія Надії почнеться з таємниці. Поки жінка готується до весілля, її коханий дещо від неї приховує. Невже серце Надії знову зрадять? Чому минуле постукає в її двері, щоб відібрати все? І чи зможе жінка вистояти? Не пропустіть довгоочікувану прем’єру улюбленого серіалу! Дивіться Просто Надія. Нова історія зовсім скоро на СТБ.