«Просто Надія»: як знімаються сцені з бійками у мелодрамах

«Просто Надія»: як знімаються сцени з бійками у мелодрамах

Герої серіалу «Просто Надія» на каналі СТБ Юрій та Максим (ролі виконують Сергій Кисіль та Артемій Єгоров) — суперники, адже вони обидва закохані в одну жінку. Тому за сюжетом чоловіки не раз вирішують свої суперечки за допомогою кулаків. Чим закінчаться їх суперечки, глядачі побачать вже восени в ефірі СТБ. А от як саме знімаються такі сцени — ми розпитали у акторів — Артемія Єгорова і Сергія Киселя.

За словами Артемія, особливість зйомки бійки у мелодрамі полягає у тому, що справжніх ударів актори одне одному не завдають, а все відбувається на перекритті та без фізичного контакту. Каскадери розробляють трюки, які актори повторюють, надаючи їм реалістичності.

Проте актори визнають, що подібні сцени все ж вимагають особливої обережності та контролю аби випадково не травмувати свого партнера по кадру. Але додають, що завдяки взаємній довірі та досвіду усієї знімальної команди, сцени бійки в серіалі обіцяють бути естетичними і вражаючими для глядачів.

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«Сцени з бійками потребують обережності, ти несеш відповідальність за себе, партнера, знімальну групу. Так, звичайно, під час знімального процесу на майданчику є каскадери-постановники які ставлять бій. Тому що це має бути красиво і естетично – це певний танець, а не звичайна вулична бійка, проте і ти завжди повинен все тримати під контролем, тому що після команди «камера, мотор», відбувається зовсім інше життя — життя персонажа, — розповідає Сергій Кисіль. — Артемій Єгоров який грав Макса — актор з великим досвідом і безпосередньо зйомок сцен з бійками. Тому ми чітко розуміли, що і як робимо. А от жінки мого персонажа Юрія били по-справжньому, тому ляпасів за весь знімальний процес я отримав добряче (сміється)».

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