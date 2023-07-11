«Просто Надія»: как снимаются сцены с драками в мелодрамах

Герои сериала «Просто Надія» на канале СТБ Юрий и Максим (роли исполняют Сергей Кисель и Артемий Егоров) — соперники, они оба влюблены в одну женщину. Поэтому по сюжету мужчины не раз разрешают свои споры с помощью кулаков. Чем кончатся их споры, зрители увидят уже осенью в эфире СТБ. А как именно снимаются такие сцены — мы расспросили у актеров — Артемия Егорова и Сергея Киселя.

По словам Артемия, особенность съемки драки в мелодраме состоит в том, что настоящие удары актеры друг другу не наносят, а все происходит на перекрытии и без физического контакта. Каскадеры разрабатывают трюки, которые актеры повторяют, придавая им реалистичность.

Однако актеры признают, что подобные сцены все же требуют особой осторожности и контроля, чтобы случайно не травмировать своего партнера по кадру. Но добавляют, что благодаря взаимному доверию и опыту всей съемочной команды сцены потасовки в сериале обещают быть эстетическими и впечатляющими для зрителей.

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«Сцены с драками нуждаются в осторожности, ты несешь ответственность за себя, партнера, съемочную группу. Да, конечно, во время съемочного процесса на площадке есть каскадеры-постановщики, которые ставят бой. Потому что это должно быть красиво и эстетично – это определенный танец, а не обычная уличная драка, однако и ты всегда должен все держать под контролем, потому что после команды “камера, мотор”, происходит совсем другая жизнь – жизнь персонажа, – рассказывает Сергей Кисель. — Артемий Егоров, игравший Макса — актер с большим опытом и непосредственно съемок сцен с драками. Поэтому мы ясно понимали, что и как делаем. А вот женщины моего персонажа Юрия били по-настоящему, поэтому пощечин за весь съемочный процесс я получил изрядно (смеется)».

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