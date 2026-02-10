Просто Надія – новая история о силе добра скоро на СТБ!
10.02.2026
Она верила, что самое худшее уже позади, но прошлое возвращается, чтобы отнять у нее все. Смотрите продолжение сериала Просто Надія, чтобы вновь поверить в силу семейных связей, дружбы, добра и простой надежды!
Новая история Надежды начнется с тайны. Пока женщина готовится к свадьбе, ее возлюбленный кое-что от нее скрывает. Неужели сердце Нади снова предадут? Почему прошлое постучит в ее двери, чтобы отобрать все? И сможет ли женщина выстоять? Не пропустите долгожданную премьеру любимого сериала! Смотрите Просто Надія. Нова історія совсем скоро на СТБ.
Video: Сериал Просто Надія 2 сезон: смотреть скоро
Скоро начнется сериал Просто Надія 2 сезон. Узнайте, что ждет зрителей в 2 сезоне сериала Просто Надія уже сейчас