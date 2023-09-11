Главная героиня сериала «Просто Надія» Зоряна Марченко о вызовах первого года большой войны

Главная героиня сериала СТБ «Просто Надія» Зоряна Марченко признается, что большая война внесла многие коррективы в ее жизнь. В первые месяцы войны она вместе с 6-летней дочерью покинула страну, но уже в мае 2022 вернулась, чтобы быть вместе со своей семьей. Спустя время возобновились съемочные процессы, и Зоряна вернулась к профессии. Теперь главную роль в сериале «Просто Надія», который выйдет весной 2024 года на телеканале СТБ, актриса считает судьбоносной. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Зоряна рассказала о страхе, спасении дочери и самом важном поступке в жизни.

О жизни в условиях войны

Зоряна, как полномасштабная война изменила вашу жизнь?

Жизнь изменилась кардинально, ведь я уже никогда не буду такой, как раньше. Никогда не думала, что когда-нибудь узнаю, что такое война, что мой ребенок будет это знать. Это, пожалуй, самое ужасное, что может быть в жизни. Помню, что на все праздники у нас за столом звучал тост: «Главное, чтобы не было войны». Но, к сожалению, сейчас это наша реальность.

Какой период за эти полтора года полномасштабного вторжения стал для вас самым трудным?

Когда я приняла решение эвакуироваться из страны вместе с дочерью. Мы с ней на два месяца уехали за границу. Быть вне дома, не в своей стране, когда все близкие и друзья остались в Украине, не знать, что происходит, понимать, что ты не можешь ни на что повлиять или помочь, а только ждешь и надеешься, что все скоро закончится, это для меня было очень тяжело. Однако я уехала, чтобы защитить своего ребенка, чтобы он не слышал сирен и взрывов, чтобы это его не травмировало. Одна я на это, наверное, не решилась бы.

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Расскажите о своем 24 февраля 2022 года.

Помню, как проснулась где-то в четыре утра с каким-то странным ощущением беспокойства. Пошла на кухню делать кофе, когда услышала первый взрыв. Он был очень громкий. Сначала не поняла, что произошло, и начала читать новости. А там одно за другим были сообщения о взрывах. По телевизору испуганные ведущие без грима рассказывали, что происходит. Я думала, честно говоря, что скоро все закончится, ведь полномасштабной войны просто не может быть в современном мире. Когда проснулась дочь, я решила ей ничего не объяснять, чтобы не пугать, но попросила ее быть в этот день максимально внимательной и послушной. И пока она смотрела мультфильмы, я быстро собирала какие-то вещи. И потом мы просто ждали и наблюдали за развитием событий и до последнего не верили, что все это происходит на самом деле. Первую ночь мы еще ночевали дома, но ранним утром на следующий день, когда снова начались мощные взрывы, мы с дочерью впервые спустились в подземный паркинг.

Было ли у вас осознание, что произойдет вторжение?

Абсолютно не было. Помню, накануне на съемочной площадке кто-то обсуждал такую возможность, но я не воспринимала это серьезно, не особо интересовалась политикой и, к сожалению, не слишком осознанно относилась к некоторым важным вещам, происходящим в стране, поэтому для меня это было максимально неожиданно. и я была совершенно не готова.

О сериале «Просто Надія»

Надеялись ли в начале вторжения, что кинопроизводство вернется так скоро?

Сначала я об этом даже не думала, это все было действительно не ко времени. И когда начались разговоры о том, что, возможно, когда-нибудь, в следующем году, что-то будет восстанавливаться и я смогу вернуться к своей профессии, очень сомневалась, что это возможно. И вот сейчас я очень рада, что понемногу возвращаюсь к жизни, к работе, в любимую сферу. Рада, что именно кинопроизводство начало «просыпаться», ведь очень тяжело жить только новостями, людей необходимо отвлекать и давать им надежду, и тем самым помогать держаться.

Что вы почувствовали, когда впервые с начала войны снова попали на съемочную площадку?

Я не ощущала, что что-то изменилось. Мне повезло, потому что мой первый проект от 24 февраля «Просто Надія» был в кругу знакомых мне людей — съемочной группы, режиссера, актеров, поэтому мне было максимально комфортно. Конечно, были свои нюансы: если сирена, мы ставим съемки на паузу и уходим в укрытие, и даже в контракте появились новые пункты, касающиеся войны. Но это наши реалии. И этот проект «Просто Надія» навсегда останется для меня особенным, потому что он первый с начала полномасштабного вторжения.

В сериале «Просто Надія» ваша героиня, оставшись одна в чужом городе с тремя детьми, вынуждена начинать свое дело и самостоятельно «становиться на ноги». Приходилось ли вам переживать подобное?

Так случилось, что в моей жизни тоже была история, когда пришлось начинать все сначала. Моя дочь Агата родилась в другой стране, и после развода с ее отцом мне предложили работу в Киеве, появилась возможность вернуться домой. Так я решила переезжать, искать квартиру, обустраивать на новом месте жизнь свою и ребенка, а также искать помощь по уходу за дочерью, пока я буду работать. В этом вопросе мне очень помогла моя семья: мама, папа и старшая сестра. Они взяли на себя все домашние обязанности. Поэтому да, начинать все с нуля — мне это знакомо. Этот сериал о том, как важно не терять надежду, несмотря на обстоятельства, которые сегодня актуальны для каждого из нас. А еще обо всех украинских женщинах. Я вообще считаю, что таких женщин, как у нас, в Украине, нет больше нигде. Мне кажется, они уже ничего не боятся, мы — настоящие воины.

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