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Зоряна Марченко: Сериал «Просто Надія» на СТБ – это ода украинской женщине

13.07.2023

Телеканал СТБ и группа Starlight Production завершили съемки 24-серийной мелодрамы «Просто Надія», продолжавшиеся с марта этого года. Премьеру сериала зрители увидят в эфире канала осенью. В главных ролях — Зоряна Марченко, Артемий Егоров и Сергей Кисиль.

СТБ завершил съемки мелодрамы «Просто Надія»

Мелодрама «Просто Надія» — это история о маме 3-х детей, которая из-за начала полномасштабной войны ради безопасности семьи вынуждена покинуть свой дом. В сложное время, без поддержки мужа и денег, она переезжает в другой город, где начинает новую жизнь и делает первые шаги к осуществлению своей мечты – стать успешной пекаркой-кондитеркой.

Съемки финальной сцены стали неожиданно экстремальными, ведь по сюжету она проходит на воде. Была выбрана живописная локация на одном из озер Киевской области, и сценаристы рассчитывали на яркие и солнечные пейзажи для финальных кадров. Погода внесла коррективы в намерения съемочной группы, ведь именно в этот день температура воздуха опустилась до 10 градусов тепла, было очень ветрено, поэтому актерам пришлось немного померзнуть.

По словам креативной продюсерши и автора идеи Оксаны Калитюк, у главной героини Надежды, которую играет Зоряна Марченко, была дублерка, которая должна была выпрыгнуть из лодки и нырнуть в озеро. Дальше сцену в воде актриса играла самостоятельно.

«Это была очень эмоциональная съемка! Мы развели на берегу большой костер, чтобы актеры в перерывах могли согреться у огня, кутали их во всевозможные пледы. К сожалению, не все удалось с одного дубля, но наши актеры настолько отважны и профессиональны, что без колебаний выкладывались по полной даже в таких некомфортных условиях, за что мы им очень благодарны! Во время съемок нередко случаются обстоятельства, которые от нас не зависят, но все прекрасно понимали важность финальной сцены и того, что никакая погода не повлияет на качество нашего продукта», — рассказывает Оксана Калитюк.

СТБ завершил съемки мелодрамы «Просто Надія»

Как вспоминает Зоряна Марченко, режиссер во время съемки всячески пытался беречь актеров и не дать им замерзнуть, но финальный поцелуй все же случился уже с синими губами. Но это ничто по сравнению с вдохновением от работы над сериалом, ведь «Просто Надія» — это ее первый проект с начала полномасштабного вторжения россии, поэтому для Зоряны он очень особенный.

«Сериал показывает историю сильной женщины, вынужденной покинуть свой дом и самостоятельно начинать все с нуля. Эта тематика, по-моему, очень актуальна сегодня, когда многие мужчины пошли защищать страну и на женщин легла большая ответственность — пришлось перестраиваться психологически, брать себя в руки, быть для детей и мамой и папой, быть этой сильной женщиной, которая верит в счастливое. будущее и на своем фронте строит новую жизнь. Украинские женщины очень сильны даже если иногда кажется иначе. Поэтому проект «Просто Надія» – это ода каждой из них», – говорит Зоряна Марченко.

СТБ завершил съемки мелодрамы «Просто Надія»

В сериале задействованы: Зоряна Марченко, Артемий Егоров, Константин Корецкий, Ирина Авдеенко, Олег Власов, Екатерина Вишнева, Ирина Дорошенко, Андрей Пономаренко, Сергей Кисиль, Вероника Мишаева, Даниил Сушко, Юлия Буйновская, Дарья Грачева .

Производство — Starlight Production

Креативная продюсер и автор идеи — Оксана Калитюк

Линейная продюсер проекта — Ольга Ковпоша

Исполнительная продюсер — Диана Новик

Режиссер-постановщик — Максим Мехеда

Оператор-постановщик — Александр Гребенников

Художница-постановщица — Диана Тодоратьева

Исполнительный продюсер Starlight Production — Александр Быков

Генеральная продюсер сериального производства телеканала СТБ — Екатерина Шевелюк.

Напомним, телеканал СТБ продолжает инвестировать в создание украинского сериального контента с участием исключительно украинских актеров. Осенью 2022 года вещатель подготовил к эфиру премьеры нового сезона любимого украинцами скетчкома «Коли ми вдома. Разом до перемоги» производства Starlight Production. На этапе производства в партнерстве с легендарной французской студией Gaumont 10-серийная драма «Перевізниця», снята военная драма «Юрик» от Основа Фильм Продакшн в партнерстве с телекомпанией ETV (Эстония), продолжается работа над новыми эпизодами «Слід» и «Сліпої» производства Space Production.

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