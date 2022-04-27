Сьогодні, 27 квітня, зірка серіалу «Слід» Олексій Суровцев святкує 40-річчя. Актор незадовго до цього приїхав додому до Дніпра після двох місяців волонтерської роботи в Києві та Київській області. Він висловив свої думки і прохання до шанувальників у соцмережах.

«40… що сказати. Дякую, життя, за те, що ти саме таке! Ти даєш мені правильні уроки, правильних людей поруч, даруєш мені правильні ситуації, випробування, змушуєш мене робити правильні вчинки. Правильні для мене… дякую», ― пише Олексій.

Незадовго до цього він зайнявся організацією притулку для тварин, яких у Києві та містах-сателітах покинули господарі. Олексій подякував людям за допомогу притулку і за те, що подарували тваринкам нове життя.

«Так само дякую вам, друзі! Я знаю, що поздоровлень буде багато! Обіцяю прочитати все і одразу перепрошую за те, що не всім зможу відповісти. Але знайте, я дуже вам вдячний… Дякую, що підтримуєте мене, допомагаєте притулку (за це вам особлива подяка), ваша підтримка тварин ― це найкращий подарунок для мене! Разом із вами ми даруємо хвостикам нове життя, даємо їм шанс знову любити та довіряти. Ви чудові! Я пишаюся, що у мене такі підписники», ― каже Суровцев.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.