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Олексій Суровцев святкує день народження та розповідає про новий притулок для тварин

27.04.2022

Сьогодні, 27 квітня, зірка серіалу «Слід» Олексій Суровцев святкує 40-річчя. Актор незадовго до цього приїхав додому до Дніпра після двох місяців волонтерської роботи в Києві та Київській області. Він висловив свої думки і прохання до шанувальників у соцмережах.

Олексій Суровцев

«40… що сказати. Дякую, життя,  за те, що ти саме таке! Ти даєш мені правильні уроки, правильних людей поруч, даруєш мені правильні ситуації, випробування, змушуєш мене робити правильні вчинки. Правильні для мене… дякую», ― пише Олексій.

Незадовго до цього він зайнявся організацією притулку для тварин, яких у Києві та містах-сателітах покинули господарі. Олексій подякував людям за допомогу притулку і за те, що подарували тваринкам нове життя.

«Так само дякую вам, друзі! Я знаю, що поздоровлень буде багато! Обіцяю прочитати все і одразу перепрошую за те, що не всім зможу відповісти. Але знайте, я дуже вам вдячний… Дякую, що підтримуєте мене, допомагаєте притулку (за це вам особлива подяка), ваша підтримка тварин ― це найкращий подарунок для мене! Разом із вами ми даруємо хвостикам нове життя, даємо їм шанс знову любити та довіряти. Ви чудові! Я пишаюся, що у мене такі підписники», ― каже Суровцев.

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