Сегодня, 27 апреля, звезда сериала «Слід» Алексей Суровцев отмечает 40-летие. Актер незадолго до этого приехал домой в Днепр после двух месяцев волонтерской работы в Киеве и Киевской области. Он высказал свои мысли, а также просьбу к поклонникам в соцсетях.

«40… что тут сказать. Спасибо, жизнь, за то, что ты именно такая! Ты даешь мне правильные уроки, правильных людей рядом, даришь мне правильные ситуации, испытания, заставляешь совершать меня правильные поступки. Правильные для меня… благодарю», ― пишет Алексей.

Незадолго до этого он занялся организацией приюта для животных, которых в Киеве и городах-сателлитах бросили хозяева. Алексей поблагодарил людей за помощь приюту и за то, что подарили животным новую жизнь.

«Так же благодарю вас, друзья! Я знаю, что поздравлений будет много! Обещаю прочитать все и сразу прошу прощения за то, что не всем смогу ответить. Но знайте, я очень вам благодарен…Спасибо, что поддерживаете меня, помогаете приюту (за это вам особенная благодарность), ваша поддержка животных ― это лучший подарок для меня! Вместе с вами мы дарим хвостикам новую жизнь, даём им шанс снова любить и доверять. Вы восхитительны! Я горжусь, что у меня такие подписчики», ― говорит Суровцев.

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