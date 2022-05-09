День матері 2022: Олексій Суровцев розповів, як його волонтерство пов' язане із маминим вихованням

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День матері 2022: Олексій Суровцев вважає, що його волонтерство під час війни ― заслуга виховання мами

09.05.2022

Актор серіалу «Слід» на СТБ Олексій Суровцев з початку повномаштабного вторгнення росії в Україну допомагав рятувати людей, потім організував допомогу покинутим тваринам. У День матері Суровцев розповів, що до цього його підштовхнуло саме ставлення матері.

Олексій Суровцев мама

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Мій найкращий спогад з дитинства — це ранок. Коли ти прокидаєшся у своїй дитячій кімнаті, відкриваєш очі, а тим часом на кухні шкварчить яєчня. Ти виходиш, тебе зустрічає мама з посмішкою, дає яєчню, бутерброд, наливає чай. Навіть зараз, коли залишаюся в мами, то охоплює приємна ностальгія.

Зараз я рятую домашніх улюбленців, покинутих на самоті через війну. І я впевнений, що це завдяки батькам. Вони виховали в мені таку любов до тварин. Навіть зараз моя мама їздить на дачу, де підгодовує безпритульних котів і собак. Напевно, саме з дитинства я цьому навчився у неї!

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