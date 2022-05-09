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День матери 2022: Алексей Суровцев считает, что его волонтерство во время войны ― заслуга воспитания мамы

09.05.2022

Актер сериала «Слід» на СТБ Алексей Суровцев с начала полномасштабного вторжения россии в Украину помогал спасать людей, затем организовал помощь брошенным животным. В День матери Суровцев рассказал, что к этому его подтолкнуло отношение к нему матери.

Олексій Суровцев мама

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Мое лучшее воспоминание с детства ― это утро. Когда ты просыпаешься в своей детской комнате, открываешь глаза, а между тем на кухне шкварчит яичница. Выходишь, тебя встречает мама с улыбкой, дает яичницу, бутерброд, наливает чай. Даже сейчас, когда остаюсь у мамы, охватывает приятная ностальгия.

Сейчас я спасаю питомцев, покинутых в одиночестве из-за войны войны. И я уверен, что это благодаря родителям. Они воспитали во мне такую ​​любовь к животным. Даже сейчас моя мама ездит на дачу, где подкармливает бездомных кошек и собак. Наверное, именно с детства я этому и научился у нее!

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