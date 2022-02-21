«Слід»: чем заинтересует 215 серия детективного сериала
21.02.2022
Сегодня, 21 февраля, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 215 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать массовое убийство пенсионеров и инвалидов. Все детали читайте в материале.
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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.
Сериал «Слід» ― сюжет 215 серии
- 77-летний инвалид третьей группы Степан Шпинько умер при странных обстоятельствах: пробежал со скоростью 30 километров в час, выскочил перед маршруткой и упал замертво.
- Пассажиры маршрутного автобуса предоставили детективам видео со своих телефонов, и эксперты ОСА шокированы: перед тем, как выскочить на проезжую часть, пенсионер бежал вдоль дороги, но потом внезапно умер.
- Что показала экспертиза? Чем, оказывается, был накачан Степан Шпинько?
- Первая версия смерти пенсионера проверяется легко ― у него дома.
- Но под домом детективы видят еще одного пенсионера ― мужчина тащит на себе огромный бетонный блок, после чего валится без чувств.
- Кто-то раздает пенсионерам препараты? Или это новый вид наркотиков?
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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.
Video: «Слід»: чем заинтересует 215 серия детективного сериала
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