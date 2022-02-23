Сегодня, 23 февраля, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 217 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать пропажу семьи. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 217 серии

Пропала целая семья ― об исчезновении Фирсовых заявила тетя главы семейства. Детективы озадачены пропажей 42-летнего бизнесмена Станислава, его дочери Аси, сына Кости и новой супруги Валерии Артюховой.

Во время опросов детективы узнают точно, что Станислав не собирался никуда ехать с сыном, дочерью и женой вместе.

В доме остались личные вещи, ключи и даже мобильные телефоны всех членов семьи.

Неужели Фирсовых похитили, или тут причина в ином?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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