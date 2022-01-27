31 января в 18:05 на СТБ состоится премьера новых эпизодов сериала «Слід» производства компании SPACE Production. Сотрудники Особого Следственного Агентства расследуют самые резонансные преступления. «Слід» Зрители познакомятся с новичками, которые станут частью полюбившейся команды ОСА — лучшего детективного агентства страны. Капитаны, майоры и судмедэксперты пополняют ряды украинских «кинокопов». А значит, премьерные серии обретут куда более неожиданные сюжетные линии и внутренние перипетии многогранных персонажей. Смотрите премьерные эпизоды сериала «Слід» на СТБ и знакомьтесь с харизматичными и яркими героями.

Больше по теме: Новые сотрудники и смертельная опасность: шеф-редактор сериала «Слід» Нина Пономарева заинтриговала подробностями новых серий

Новый сезон обещает быть экстремальным. Команда возьмется за более глобальные расследования, связанные с красивыми известными местами, о которых знают все украинцы. Локации становятся более труднодоступными, однако картинка чаще напоминает голливудский триллер. Зимние условия съемок заставляют съемочную группу и сценаристов экспериментировать и не ставить себе рамки. Чего стоят только серии с гробом в ледяной воде… Безусловно, по-прежнему привлекаются каскадеры, а с пиротехникой группа работает «на ты».

Неотъемлемой частью успеха проекта «След» является актерский состав. Однако пришло время его расширять и внедрять новых восходящих звезд. Уверены, зритель быстро привыкнет к новой иерархии и вертикали героев. Знакомьтесь с четырьмя разными психологическими портретами, которые вскоре встретятся в одном офисе ОСА.

Беризка Влада Артемовна — капитан ОСА, старшая оперуполномоченная следовательница-оперативница

Владе 28 лет. Она — выпускница академии МВД. Настоящий типаж защитницы. Беризка вынослива и физически, и морально. Обладает обостренным чувством справедливости. С преступниками строгая, подчас циничная, «деловая». Уверенная, решительная, бесстрашная, быстро принимающая решение и быстро действующая. С хорошо известными героями и любимыми персонажами Влада – прямолинейная, честная и просто «боевая подруга».

В сериале «Слід» роль капитана ОСА Беризки исполнила Ирина Мордусенко.

Больше по теме: «Слід»: главные персонажи сериала

Маяков Руслан Сергеевич — майор полиции, старший оперуполномоченный, следователь-оперативник

Руслану 37 лет. Он бывший спецназовец. Владеет рукопашным боем, отлично стреляет. Опытный и умный оперативник. Никогда не спешит, сдержанный, скупой на эмоции. Надежный, обладает лидерскими качествами. Его типаж смело можно называть «крепким орешком».

В сериале «Слід» роль Руслана Сергеевича исполнил Никита Вакулюк.

Розумовский Максим Петрович — капитан полиции, старший оперуполномоченный, следователь-оперативник

Максиму 28 лет. Пришел в полицию во время реформы в 2015 году. Верит в добро и людей, каждый раз болезненно и глубоко переживает тяжкие преступления, но внешне это не показывает. Отважный и пылкий, эмоциональный, максимально благородный и честный. Типаж настоящего Д’Артаньяна.

В сериале «Слід» роль Розумовского исполнил Михаил Самарский.

Больше по теме: Из необычного реквизита — труп: шеф-редактор сериала «Слід» Нина Пономарева о съемочном процессе

Важинский Григорий Якович — судмедэксперт, патологоанатом

40-летний профессионал с многолетним опытом и непростым нравом. Не любит спорить, так как знает, что практически всегда прав. Весьма суровый, мало улыбающийся. Однако это последствия его непростой жизни. Смерть и трупы на столе воспринимает как данность. Его тяжело поразить и умилить.

В сериале «Слід» роль Григория Важинского исполнил Руслан Коваль.

Смотрите новые серии сериала «Слід» с 31 января с понедельника по четверг в 18:05 на телеканале СТБ.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.