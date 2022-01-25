31 января в 18:05 на СТБ выходят новые эпизоды сериала «Слід» производства компании SPACE Production, в котором показывают работу ОСА ― лучшего детективного агентства страны. Шеф-редактор проекта Нина Пономарева рассказала, чем удивит сериал в 2022 году, будут ли у героев любовные линии и потеряет ли ОСА сотрудников на трудных заданиях. Подробности ― в эксклюзивном интервью для СТБ.

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Какие новые персонажи появятся в сериале? Будут ли новые повороты сюжета?

У нас четыре новых персонажа: капитан Влада Березка (Ирина Мордусенко), капитан Максим Розумовский (Михаил Самарский), майор Руслан Маяков (Никита Вакулюк) и судмедэксперт-патологоанатом Григорий Важинский (Руслан Коваль). Состав ОСА расширился и у нас уже два судмедэксперта, три эксперта-криминалиста и много следователей-оперативников.

Сериал «Слід» по формату вертикальный ― это значит, что события начинаются и заканчиваются в одной серии. Но иногда мы пишем серии, которые касаются личных историй персонажей, ― уже были кейсы, связанные с Косач, Гайвороном, Шаблием, Червоной и т.д. В новом сезоне сохраним эту практику и вместе со зрителями продолжим переживать за судьбы полюбившихся персонажей. В новых сериях будут истории и о родственниках сотрудников ОСА. Кроме того, жизни сотрудников будут подвергаться большой опасности, возможно, даже кто-то погибнет.

В планах раскрыть Григория Важинского ― он без жены воспитывает своих детей-двойняшек Романа и Иванку. Супруга нашего судмедэксперта пропала много лет назад при загадочных обстоятельствах. А вот что с ней произошло ― узнаете в новых сериях. Также линия Стасика Шугаева заинтересует зрителей своими поворотами. Все помнят, что он воспитанник детского дома и многие годы искал свою семью. Так что, кто хочет узнать о скелетах в шкафу Стасика ― смотрите «Слід» и удивляйтесь превратностям судьбы.

Из нового ― Шугаев ранее работал исключительно в лаборатории. Он давно хотел попробовать себя в роли оперативника ― упрашивал Косач и Шаблия, пока ему не разрешили выехать на вызов. Стасик прекрасно справился с новыми задачами, и теперь время от времени он будет выезжать на места преступления и совмещать обязанности эксперта-криминалиста и следователя.

Возможны ли служебные романы в отделе ОСА?

Все сотрудники ОСА высокопрофессиональные и не приветствуют романы на работе. Они могут пофлиртовать для поднятия настроения, но не переступают грань. Но, если читать между строк, то можно заметить, что у Косач и Шаблия есть взаимное влечение. Вроде они друзья и доверяют друг другу. Она — начальник, он — подчиненный, и Косач при необходимости может выговор сделать, но ощущается, что между ними есть что-то помимо работы. Например, в одной из серий Шаблий решил жениться ― и Косач не восприняла эту новость с радостью. Правда, оказалось, что Шаблий выполнял секретное задание СБУ, а его «невеста» была подозреваемой. Также Косач дала волю чувствам, когда преступник шантажировал Шаблия похищенной жертвой и планировал убить подполковника ОСА. Косач сделала все ― и как сотрудник органов, и как женщина, чтобы спасти коллегу.

Актриса Елена Вознесенская беременна, а будет ли в положении ее героиня Мария Небесная в сериале?

Небесная неожиданно для всех коллег окажется беременной ― она скрывала свое положение до 6 месяца. А будет выполнять свои обязанности вплоть до родов. С ее беременностью будет связана личная история с родственниками, и снова в сериале появится муж Марии. Мы пока не знаем точно, как будет, но, возможно, как и сама Елена, так и ее героиня Мария тоже будет выходить на работу с маленьким ребенком. В любом случае, зрителю будет увлекательно наблюдать, как Небесная совмещает материнство со вскрытием тел.

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Какие будут новые локации в этом году? Пользовались ли услугами консультантов?

Будем расследовать убийство в церкви, будут истории про маньяков, будут более глобальные расследования, связанные с красивыми известными местами, которые знают все украинцы. И, как и ранее, ОСА берется за все громкие сложные дела: убийства, похищения, шантаж, угрожающий жизни, и т.д.

Мы поначалу, конечно же, советовались ― были разговоры с консультантами, уточняли формулировки, правила, законы, процедуры различные. Но сняв более 200 серий, мы знаем уже, как вытащить пулю, как сделать ту или иную экспертизу. Например, если на месте преступления обнаружены следы шин или отпечатки обуви ― то реальных способов провести трасологическое исследование не так уж и много. Если нужны особые экспертизы, то для этого у нас есть учебники по криминалистике и мой брат, который работает как раз экспертом-криминалистом, и я всегда могу ему позвонить с вопросами о каких-то процессах. Конечно, мы не снимаем документальный фильм, есть часть вымысла, но хочется, чтобы и наши придуманные процессы были правдоподобны. Большая часть того, что мы делаем в сериале, соответствует действительности. Разве что мы можем преувеличивать скорость криминалистического исследования. Условно, в реальности для экспертизы надо 2 дня, а наши осовцы делают ее за 2 минуты ― потому что так надо для кино.

Есть ли бурная реакция на съемки «Сліду» во время поездок по городу?

Не могу рассказать каких-то мега-громких историй, но люди узнают актеров и машину ОСА, когда она едет по городу. Люди обращают внимание, фотографируют авто. И к актерам подходят во время съемки на натурных локациях. Особенно хорошо знают Червону (Антонина Хижняк), Рымаря (Алексей Суровцев), Шаблия (Борис Георгиевский). Начал набирать популярность Дмитренко (Илья Пономаренко).

Что было труднее всего снимать в новых сериях?

Было сложно снимать зимой из-за погодных условий. Когда нет дождя, хороший длинный день, комфортная температура ― снимать одно удовольствие, и актерам в кадре, и съемочной группе комфортно. Зимние съемки зависят от погоды: например, если гололед, а у нас погоня ― либо привлекаем каскадеров, либо адаптируем сцены на месте, чтобы успеть все снять, не подвергая опасности актеров. Во время съемок одной из серий у нас по сюжету было убийство на берегу реки. Связанная жертва должна была снять ботинки и побежать к воде, оставляя следы на песке ― а с этим песком были связаны и другие улики. Но накануне съемки выпал снег ― пришлось в срочном порядке адаптировать сценарий, придумывать другие улики, чтобы не потерялась история и не сломалась линия.

Также в этом сезоне у нас была съемка яркой серии, где некий фермер удерживал преступников, избежавших наказания. У него в клетке под высоким напряжением находился один из преступников, которого искало ОСА. По локации это была непростая серия. Но получилось очень атмосферно ― как в голливудских триллерах.

В другой серии поднимали гроб из речки ― и это в условиях зимы. Согласитесь, не очень приятно просто коснуться ледяной воды, а снимать в такой воде несколько дублей, говорить нужные реплики ― это практически подвиг. Еще запомнился кейс про детдом, когда ОСА случайно «раскопало» старое преступление и достало из стен подвала здания закатанную в бетон бывшую заведующую учреждения.

Всего не перечислить, но я уверена, что «Слід» будет удивлять зрителей на протяжении всего сезона. Так что смотрите, сопереживайте и разгадывайте тайны преступлений вместе с Особым Следственным Агентством на СТБ.

Какие трудности и сюрпризы ждут сотрудников ОСА в новых сериях ― смотрите с 31 января в 18:05 с понедельника по четверг на СТБ!

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