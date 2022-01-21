31 января в 18:05 в эфире телеканала СТБ состоится премьера новых серий детективного сериала «Слід» в 2022 году. Производством украинской адаптации известного формата компании TeleAlliance Israel занимается SPACE Production. В каждой серии сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач продолжат расследовать самые резонансные преступления.

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В премьерных эпизодах многосерийного детективного проекта появятся два новых героя. К сотрудникам ОСА (Особого Следственного Агентства) присоединятся новые следователи, а эксперт-патологоанатом Мария Небесная окажется беременной ― как это повлияет на ее карьеру и семью?

Как показали в начале сериала, ОСА было сформировано для того, чтобы расследовать самые запутанные дела, и команда Ольги Косач снова получит самые сложные и резонансные преступления, которые нужно будет раскрыть с помощью высочайшего мастерства и суперсовременного оборудования.

В лаборатории ОСА Стасик, Бром и Альбина поразят уникальными экспериментами даже своих опытных коллег. Также станет больше известно о личной жизни сотрудников. Кроме того, они окажутся в смертельной опасности из-за новых дел и старых проблем.

Съемки сериала проходят в специально построенном офисе ОСА (павильон с абсолютно уникальными для Украины декорациями и реальным высокотехнологичным лабораторным оборудованием) и на «натуре». Например, для съемок с реквизитом брали настоящий труп, вызывали реальные отряды К-9 и многое другое.

В главных ролях: Татьяна Кравченко, Антонина Хижняк, Борис Георгиевский, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар, Илья Пономаренко, Олег Венгер.

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Какие трудности и сюрпризы ждут сотрудников ОСА в новых сериях ― смотрите с 31 января в 18:05 с понедельника по четверг на СТБ!

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