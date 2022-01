31 січня о 18:05 в ефірі телеканалу СТБ відбудеться прем’єра нових серій детективного серіалу «Слід» у 2022 році. Виробництвом української адаптації відомого формату компанії TeleAlliance Israel займалася SPACE Production. У кожній серії співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач продовжать розслідувати найрезонансніші злочини.

У прем’єрних епізодах багатосерійного детективного проєкту з’являться два нові герої. До співробітників ОСА (Особливої Слідчої Агенції) приєднаються нові слідчі, а експерт-патологоанатом Марія Небесна виявиться вагітною ― як це вплине на її кар’єру та сім’ю?

Як показали на початку серіалу, ОСА було сформовано для того, щоб розслідувати найзаплутаніші справи, і команда Ольги Косач знову отримає найскладніші та найрезонансніші злочини, які потрібно буде розкрити за допомогою найвищої майстерності та суперсучасного обладнання.

У лабораторії ОСА Стасик, Бром та Альбіна вразять унікальними експериментами навіть своїх досвідчених колег. Також стане більше відомо про особисте життя слідчих. Крім того, вони опиняться у смертельній небезпеці через нові справи і старі проблеми.

Зйомки серіалу відбуваються у спеціально побудованому офісі ОСА (павільйон з абсолютно унікальними для України декораціями та реальним високотехнологічним лабораторним обладнанням) і на «натурі». Наприклад, для знімань з реквізитом брали справжній труп, викликали реальні загони К-9 та багато іншого.

У головних ролях: Тетяна Кравченко, Антоніна Хижняк, Борис Георгієвський, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар, Ілля Пономаренко, Олег Венгер.

Які труднощі та сюрпризи чекають на співробітників ОСА у нових серіях ― дивіться з 31 січня о 18:05 з понеділка по четвер на СТБ!

