Зірка серіалу «Слід» Тетяна Кравченко про життя під час великої війни

Тетяно, що відчуваєте зараз, коли велика війна йде вже понад півтора року?

Біль від того, що відбувається з моєю країною. Гадаю, всі ми відчули шок, коли почули про повномасштабне вторгнення, побачили, як горять наші міста, почали дзвонити родичі й розказувати подробиці того, що відбувається, наприклад на Чернігівщині. Не хотілось вірити, що це може бути насправді.

Життя українців повністю змінилося. Що для вас вже ніколи не повернеться?

Київ, яким він був до 24 лютого. Він стане іншим. А якщо говорити про тих, хто вже ніколи не повернеться — це мій батько. Війна пришвидшила темп його хвороби й він помер.

Війна зруйнувала мирне життя і відчуття безпеки та розуміння, що робити далі, як жити, де буде моя дитина. Мені, мабуть, пощастило більше, бо ми з сімʼєю переїхали до Франції за пів року до початку повномасштабної війни. Це відбулось через роботу чоловіка у посольстві. Тому у нас був хоча б майданчик, на якому ми зустріли війну — квартира в Парижі. Поруч чоловік та син. Але загалом розуміння, куди повертатися, яким чином повертатися і що робити, не було — думаю, ці питання сьогодні є у всіх українців.

Яким було ваше 24 лютого?

Пам’ятаю, як десь о пів на п’яту ранку моєму чоловіку подзвонили. Він працює консулом Посольства України у Франції. На вулиці було ще темно, і він дуже швидко почав збиратися. Я відкрила очі, питаю: «Хто це телефонує так рано?» І він мені просто сказав: «Війна почалась». Мене охопив жах, я сіла й почала дивитися новини про те, як бомблять наші міста, і дзвонити батькам.

Який період за час великої війни став для вас найважчим?

Коли помер мій батько. Коли він захворів і ми дізналися діагноз, я поїхала в Київ його забирати — й це був мій перший приїзд в Україну від початку повномасштабної війни. Я відчула різницю одразу, щойно перетнувши кордон з Польщею.

Пам’ятаю, як їхала передмістям Києва, селами Мила і Віта-Поштова, де цілі вулиці були знищені. А раніше ми часто тут їздили. На вулицях були люди в камуфляжі, з автоматами, уздовж дороги стояли бочки з полум’ям, а вдома через блекаут не було світла і води. У цих обставинах треба було вивозити батька, який дуже хворий і тільки-но після операції. Це був найважчий період.

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За час повномасштабного вторгнення ви поверталися до знімального процесу?

Я тричі приїздила у Київ і навіть встигла відзнятися у серіалі «Слід». Тому усю «красу», коли виють сирени, теж встигла відчути на собі. Памʼятаю, приїхала у Київ на поминки свого батька і колеги попросили залишитися на кілька тижнів заради серіалу. У мене був тоді такий стан, що я не в змозі оцінити свої емоції від знімання. Але кожного дня у мене був страх. Коли я приїхала вперше на зйомки, побачила величезні ями прямо біля знімального майданчика. А мені кажуть: «Ти не знала? Сюди танк стріляв». Посеред клумби лежали гори мішків, а за ними люди зі зброєю, на дорогах «їжаки» — це не вкладалося у моїй свідомості. Я залишала інший Київ у лютому.