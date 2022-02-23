Сьогодні, 23 лютого, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 217 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть пропажу сім’ї. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 216 серії

Пропала ціла сім’я ― про зникнення Фірсових заявила тітка глави сімейства. Детективи спантеличені зникненням 42-річного бізнесмена Станіслава, його дочки Асі, сина Кості та нової дружини Валерії Артюхової.

Під час опитувань детективи дізнаються точно, що Станіслав не збирався нікуди їхати із сином, донькою та дружиною разом.

У будинку залишилися особисті речі, ключі та навіть мобільні телефони всіх членів сім’ї.

Невже Фірсових викрали, чи тут причина в іншому?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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