Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Слід»: чим зацікавить 217 серія детективного серіалу

23.02.2022

Сьогодні, 23 лютого, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 217 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть пропажу сім’ї. Усі деталі читайте в матеріалі.

Слід

Більше на тему: «Слід»: 216 серія дивитися онлайн

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 216 серії

  • Пропала ціла сім’я ― про зникнення Фірсових заявила тітка глави сімейства. Детективи спантеличені зникненням 42-річного бізнесмена Станіслава, його дочки Асі, сина Кості та нової дружини Валерії Артюхової.
  • Під час опитувань детективи дізнаються точно, що Станіслав не збирався нікуди їхати із сином, донькою та дружиною разом.
  • У будинку залишилися особисті речі, ключі та навіть мобільні телефони всіх членів сім’ї.
  • Невже Фірсових викрали, чи тут причина в іншому?

Більше на тему: Нові герої серіалу «Слід» на СТБ

У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 217 серія детективного серіалу

Серіал Слід 217 серія на сайті СТБ вже 23.02.2022. Про що сюжет двісті сімнадцятої серії серіалу Слід – опис. Слід 217 серія 23.02.2022 – огляд.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send