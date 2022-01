31 січня о 18:05 на СТБ виходять нові епізоди серіалу «Слід» виробництва компанії SPACE Production, де показують роботу ОСА ― найкращої детективної агенції країни. Шеф-редакторка проєкту Ніна Пономарьова розповіла, чим здивує серіал у 2022 році, чи будуть у героїв любовні лінії і чи втратить ОСА співробітників на важких завданнях. Подробиці в ексклюзивному інтерв’ю для СТБ.

Більше на тему: «Слід»: відома дата виходу

Які нові персонажі з’являться в серіалі? Чи будуть нові повороти сюжету?

У нас чотири нові персонажі: капітан Влада Берізка (Ірина Мордусенко), капітан Максим Розумовський (Михайло Самарський), майор Руслан Маяков (Микита Вакулюк) та судмедексперт-патологоанатом Григорій Важинський (Руслан Коваль). Склад ОСА розширився, і в нас уже два судмедексперти, три експерти-криміналісти та багато слідчих-оперативників.

Серіал «Слід» за форматом вертикальний ― це означає, що події починаються і закінчуються в одній серії. Але іноді ми пишемо серії, які стосуються особистих історій персонажів, ― уже були кейси, пов’язані з Косач, Гайвороном, Шаблієм, Червоною тощо. У новому сезоні збережемо цю практику і разом із глядачами продовжимо переживати за долі улюблених персонажів. У нових серіях будуть історії і про родичів співробітників ОСА. Крім того, життя співробітників наражатимуться на велику небезпеку, можливо, навіть хтось загине.

У планах розкрити Григорія Важинського ― він без дружини виховує своїх дітей-двійнят Романа та Іванку. Дружина нашого судмедексперта зникла багато років тому за загадкових обставин. А ось що з нею сталося ― дізнаєтесь у нових серіях. Також лінія Стасика Шугаєва зацікавить глядачів своїми поворотами. Усі пам’ятають, що він вихованець дитячого будинку і багато років шукав свою сім’ю. Так що, хто хоче дізнатися про скелети в шафі Стасика ― дивіться «Слід» і дивуйтесь вибрикам долі.

Із нового ― Шугаєв раніше працював лише в лабораторії. Він давно хотів спробувати себе в ролі оперативника ― упрошував Косач та Шаблія, поки йому не дозволили виїхати на виклик. Стасик чудово впорався з новими завданнями і тепер час від часу виїжджатиме на місця злочину та поєднуватиме обов’язки експерта-криміналіста і слідчого.

Чи можливі службові романи в ОСА?

Усі співробітники ОСА є високопрофесійними і не вітають романи на роботі. Вони можуть пофліртувати для настрою, але не переступають межі. Та якщо читати між рядками, то можна помітити, що в Косач і Шаблія є взаємний потяг. Начебто вони друзі і довіряють одне одному. Вона — начальниця, він — підлеглий, і Косач за потреби може догану зробити, але відчувається, що між ними є щось, крім роботи. Наприклад, в одній із серій Шаблій вирішив одружитися ― і Косач не сприйняла цієї новини з радістю. Щоправда, виявилося, що Шаблій виконував секретне завдання СБУ, а його «наречена» була підозрюваною. Також Косач дала волю почуттям, коли злочинець шантажував Шаблія викраденою жертвою і планував убити підполковника ОСА. Косач зробила все ― і як співробітниця органів, і як жінка, щоб урятувати колегу.

Актриса Олена Вознесенська вагітна, а чи буде при надії її героїня Марія Небесна в серіалі?

Небесна несподівано для всіх колег виявиться вагітною ― вона приховувала свій стан до 6 місяця. А виконуватиме свої обов’язки аж до пологів. З її вагітністю буде пов’язана особиста історія з родичами, і знову в серіалі з’явиться чоловік Марії. Ми поки що не знаємо точно, як буде, але, можливо, як і сама Олена, так і її героїня Марія теж виходитиме на роботу з маленькою дитиною. У будь-якому разі, глядачеві буде цікаво спостерігати, як Небесна поєднує материнство з розтином тіл.

Більше на тему: «Мені здається, що роль писали з мого життя»: Олена Вознесенська про другу вагітність, роботу і героїню в серіалі «Слід»

Які будуть нові локації цього року? Чи користувалися послугами консультантів?

Розслідуватимемо вбивство у церкві, будуть історії про маніяків, будуть більш глобальні розслідування, пов’язані з красивими відомими місцями, які знають усі українці. І, як і раніше, ОСА береться за всі гучні складні справи: вбивства, викрадення, шантаж, що загрожує життю, тощо.

Ми спочатку, звичайно ж, радилися ― були розмови з консультантами, уточнювали формулювання, правила, закони, різні процедури. Але знявши понад 200 серій, ми вже знаємо, як витягнути кулю, як зробити ту чи іншу експертизу. Наприклад, якщо на місці злочину виявлено сліди шин або відбитки взуття, то реальних способів провести трасологічне дослідження не так уже й багато. Якщо потрібні особливі експертизи, то для цього ми маємо підручники з криміналістики і мого брата, який працює якраз експертом-криміналістом, і я завжди можу йому зателефонувати із запитаннями про якісь процеси. Звичайно, ми не знімаємо документальний фільм, є частина вимислу, але хочеться, щоб і наші вигадані процеси були правдоподібними. Більшість того, що ми робимо в серіалі, відповідає дійсності. Хіба що ми можемо перебільшувати швидкість криміналістичного дослідження. Умовно, насправді для експертизи треба 2 дні, а наші осівці роблять її за 2 хвилини ― бо так треба для кіно.

Чи бурхлива реакція на знімання «Сліду» під час поїздок містом?

Не можу розповісти якісь мегагучні історії, але люди впізнають акторів та машину ОСА, коли вона їде містом. Люди звертають увагу, фотографують авто. І до акторів підходять під час знімань на натурних локаціях. Особливо добре знають Червону (Антоніна Хижняк), Римаря (Олексій Суровцев), Шаблія (Борис Георгієвський). Почав набирати популярність Дмитренко (Ілля Пономаренко).

Що було найважче знімати в нових серіях?

Було складно знімати взимку через погодні умови. Коли немає дощу, хороший довгий день, комфортна температура ― знімати саме задоволення, і акторам у кадрі, і знімальній групі комфортно. Зимові зйомки залежать від погоди: наприклад, якщо ожеледиця, а в нас погоня ― або залучаємо каскадерів, або адаптуємо сцени на місці, щоб встигнути все зняти, не наражаючи на небезпеку акторів. Під час знімань однієї із серій у нас за сюжетом було вбивство на березі річки. Зв’язана жертва мала зняти черевики і побігти до води, залишаючи сліди на піску, ― а з цим піском були пов’язані й інші докази. Проте напередодні зйомки випав сніг ― довелося терміново адаптувати сценарій, вигадувати інші докази, щоб не загубилася історія та не зламалася лінія.

Також цього сезону знімали яскраву серію, де якийсь фермер утримував злочинців, які уникнули покарання. У нього в клітці під високою напругою був один із злочинців, якого шукала ОСА. За локацією це була складна серія. Але вийшло дуже атмосферно ― як у голлівудських трилерах.

В іншій серії піднімали труну з річки ― і це в умовах зими. Погодьтеся, не дуже приємно торкнутися крижаної води, а знімати в такій воді кілька дублів, говорити потрібні репліки ― це практично подвиг. Ще запам’ятався кейс про дитбудинок, коли ОСА випадково «розкопала» старий злочин і дістала зі стін підвалу будівлі замуровану в бетон колишню завідувачку установи.

Усього не злічити, але я впевнена, що «Слід» дивуватиме глядачів упродовж усього сезону. Тож дивіться, співпереживайте і розгадуйте таємниці злочинів разом з Особливою Слідчою Агенцією на СТБ.

Які труднощі та сюрпризи чекають на співробітників ОСА в нових серіях ― дивіться з 31 січня о 18:05 з понеділка по четвер на СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.